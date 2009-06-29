مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

توضیحات مرکز آزمون در خصوص توزیع کارت آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد

زمزمه های حذف سهمیه بندی بنزین

تاپ مولر سرمربی پرسپولیس شد



اعتماد:

واکنش کارشناسان سیاسی به تصمیم تازه وزارت کشور؛ زمزمه لغو مجوز احزاب اصلاح طلب

درخواست اصلاح طلبان برای تشکیل کمیته بی طرف

کمیته ویژه مجلس برای بازداشتی ها

اعتماد ملی :

کروبی و موسوی در مراسم سالگرد شهید بهشتی

مقام معظم رهبری: نباید مردم را مقابل یکدیگر قرار داد

هاشمی رفسنجانی: تحولات پس از انتخابات فتنه ای پیچیده بود

ایران :

رهبر معظم انقلاب: مردم را با تحریک احساسات مقابل هم قرار ندهید

هاشمی: تحولات پس از انتخابات فتنه ای پیچیده بود

وزیر اطلاعات خبر داد؛ احضار و دستگیری نیروهای محلی سفارت انگلیس در تهران

شورای نگهبان امروز حرف اول و آخر را می زند

ابرار:

24 هزار دستگاه اتوبوس در کشور فعال است

وزیر اقتصاد: نرخ تورم امسال به زیر 15 درصد می رسد

دولت تصویب کرد: عرضه بنزین بخش غیر حمل و نقل با قیمت آزاد

ابتکار:

اظهارنظر سیاستمداران غربی پس از اجلاس گروه هشت: چاره ای جز گفت و گو با ایران نداریم

مقام معظم رهبری: جناح ها از تحریک احساسات یکدیگر بپرهیزند

به دلیل احتمال شیوع آنفولانزای خوکی مطرح شد؛ احتمال لغو حج تمتع در سال جاری

اطلاعات:

رهبرمعظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه: حل و فصل قضایا از طریق معیارهای قانونی امکان پذیر است

پرداخت سومین مرحله سود سهام عدالت به زودی آغاز می شود

ناوگروه ارتش مانع ربودن نفتکش ایرانی شد

تفاهم:

رهبر معظم انقلاب: نباید احساسات مردم را تحریک کرد

عابران پیاده متخلف هم جریمه می شوند

فرسوده ها در آستانه خروج

عابران پیاده متخلف هم جریمه می شوند

تهران امروز:

رضایی و کروبی در نامه های جداگانه به آیت الله جنتی خواستار شدند؛ اصلاح ترکیب هیئت ویژه رسیدگی به همه اعتراضات

پیش از تنفیذ حکم ریاست جمهوری؛ مدیران نفت یک به یک رفتند

رئیس ستاد انتخابات کشور در جمع بسیجیان: کلی گویی ها نشانگر این است که برخی دستشان خالی است

جام جم :

رهبر معظم انقلاب: دو جناح احساسات یکدیگر را تحریک نکنند

افزایش هزینه های بستری در بیمارستان های دولتی

هاشمی رفسنجانی: هدف فتنه اخیر سلب اعتماد مردم به نظام است

جوان:

رهبر معظم انقلاب: باید در مقابل زورگویان متوقع ایستادگی کرد

حلمه دزدان دریایی برای ربودن محموله 140 میلیون دلاری نفتکش ایرانی ناکام ماند

هماهنگی ستاد قیطریه با واشنگتن و لندن در آشوب ها

جمهوری اسلامی:

رهبر انقلاب: معیار عدل، عمل به قانون است

هیئت دولت تصویب کرد: بخش غیر حمل و نقل از این پس فقط بنزین آزاد

آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع خانواده های شهدای هفتم تیر: عوامل مرموزی عامل ایجاد شکاف میان مردم و نظام هستند

حمایت:

مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه: معیار عدل، عمل به قانون است

معاون اول قوه قضائیه: پرونده حوادث اخیر در دادگاه ویژه رسیدگی می شود

رئیس مجمع تشخیص مصحلت نظام: تدبیر مقام معظم رهبری بسیار ارزشمند است

حیات نو:

آیت الله موسوی اردبیلی: نباید مردم گمان کنند مطالباتشان بی پاسخ می ماند

آیت الله هاشمی رفسنجانی: عواملی مرموز فتنه ای را برای سلب اعتماد مردم از نظام تدارک دیده اند

کاهش 32 میلیارد دلاری درآمد نفتی ایران

خبر:

وضعیت قرمز در بازار راکد مسکن

رهبر معظم انقلاب: فعالان هر دو جناح از تحریک احساسات جامعه بپرهیزند

با خروج نیروهای آمریکایی: عراقی ها از فردا آقای خود می شوند

تاثیر جریان های سیاسی بر سینما ادامه دارد؛ توقف تولید فیلم های سینمایی

خراسان:

کلیات طرح اصلاح قانون نظام وظیفه به تصویب مجلس رسید

رئیس کمیسیون انرژی مجلس: در صورت اجرای دقیق قانون بودجه باید سهمیه بنزین کاهش یابد

اظهارات وزیر بازرگانی درباره دلایل گرانی میوه و افزایش واردات شکر

دنیای اقتصاد:

با تجمیع 1200 صندوق و با مجوز بانک مرکزی؛بانک بزرگ قرض الحسنه می آید

توسعه بورس با نهادهای جدید

بانک مرکزی خبر داد؛ احیای رسمی شورای پول و اعتبار

سرمایه:

مقام معظم رهبری: معیار عدل، عمل به قانون است

14 میلیارد تومان ضرر اپراتور تلفن همراه بابت قطع 16 روزه پیامک؛ قطع پیامک طولانی شد

بررسی لغو مجوز مجمع روحانیون جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب

هشدار باهنر درباره ضرورت تردیدزدایی: پولدارها و بی پول ها دچار شک انتخاباتی شدند

سیاست روز:

رهبر معظم انقلاب اسلامی: خواص سیاسی مراقب رفتار و سخنان خود باشند

جشن خروج نظامیان آمریکایی از شهرهای عراق

با اعطای نشان درجه یک عدالت از خدمات آیت الله محمدی گیلانی تقدیر شد

صدای عدالت:

آیت الله هاشمی رفسنجانی اعلام کرد: عوامل مرموز عامل ایجاد شکاف میان مردم و نظام

نامه موسوی و رضایی به شورای نگهبان

مقام معظم رهبری: معیار عدل عمل به قانون است

فرهنگ آشتی:

موقعیت خطیر اصلاح طلبان: آغاز پایان اصلاح طلبی

مدیر کل سیاسی وزارت کشور؛ بررسی مجوز فعالیت مشارکت، سازمان مجاهدین و مجمع روحانیون مبارز

حمله فاطمی رجبی به موسوی، هاشمی، کروبی، خاتمی، لاریجانی و باهنر

کاروکارگر:

رهبر انقلاب: حل و فصل قضایا از طریق معیارهای قانونی امکان پذیر است

هاشمی رفسنجانی در جمع خانواده های شهدای هفتم تیر: سوء عملکردها نباید موجب تشدید کینه و تفرقه میان مردم شود

بروجردی خبر داد: تاکید مراجع عظام بر پایان مرضی الاطراف مسائل اخیر

کیهان:

رهبر انقلاب در دیدار رئیس ومسئولان قوه قضائیه: خواص سیاسی مراقب رفتار خود باشند ملت با نظام مشکلی ندارد

با مصوبه مجلس؛ سن اعزام به خدمت سربازی یک سال کاهش یافت

صندوق بین المللی پول: ایران چهارمین ذخیره ارزی خاورمیانه را در اختیار دارد

گسترش:

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه: فعالان و جناح های سیاسی از هر گونه تحریک احساسات پرهیز کنند

وزیر صنایع و معادن خبر داد: رشد بخش معدن فراتر از برنامه چهارم

بنزین غیر حمل و نقلی ها آزاد شد

وطن امروز:

دستگیری 8 کارمند سفارت انگلیس

طراحی در واشنگتن، اجرا در قیطریه

کلیات طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه تصویب شد

همبستگی:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه: جناح های سیاسی از تحریک احساسات یکدیگر خودداری کنند

وزیر امور خارجه انگلیس: غرب باید به تعامل با ایران ادامه دهد

تشکیل بانک قرض الحسنه از تجمیع 1200 صندوق

همشهری:

مقام معظم رهبری: ملت ایران با وجود اختلاف سلیقه ها با نظام خود روابط حسنه ای دارد

بهره برداری از 10 پارکینگ طبقاتی جدید تا پایان سال

وعده وزیر بازرگانی برای کاهش قیمت میوه

هدف واقتصاد:

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: تشکیل بانک قرض الحسنه با تجمیع 1200 صندوق

برکناری گسترده مدیران نفتی

بازداشت 8 کارمند سفارت انگلیس در تهران