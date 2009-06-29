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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۴۷

اکبر هدایتی:

مشارکت مردم در مبارزه با مواد مخدر تاثیر مطلوبی داشته است

مشارکت مردم در مبارزه با مواد مخدر تاثیر مطلوبی داشته است

قزوین - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: عمومی شدن مبارزه با مواد مخدر در جامعه و مشارکت گسترده مردم در این طرح موجب موفقیت و پیشرفتهای قابل توجهی در امر مقابله با پدیده اعتیاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سردار اکبر هدایتی یکشنبه شب در همایش مبارزه با مواد مخدر که در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: از زمانی که کار مبارزه با مواد مخدر عمومی و فراگیر شده و نقش مردم و نهادهای مردمی مشخص شده است، در عرصه مبارزه با مواد مخدر پیشرفتهای خوبی را به دست آورده ایم. 

وی افزود: یکی از راه های مقابله با اعتیاد پیشگیری اجتماعی است که در این زمینه آموزش خانواده نقش مهمی ایفا می کند.
 
فرمانده انتظامی استان قزوین عنوان داشت: از زمانی که اطلاع ‌رسانی‌ و آموزش‌ دقیق‌ تر و تخصصی‌ تر شده و به سطح جامعه گسترش یافته است، به نظر می‌ رسد ورود افراد جدید به دام این بلای خانمان‌ سوز و معضل اجتماعی کمتر شده و جمهوری اسلامی موفقیتهای خوبی را کسب کرده است.

وی یادآور شد: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین نیز از سال 87، کار خود را به صورت جدی و دقیق آغاز کرده به طوری که در سال گذشته در رده  10 استان برتر کشور قرار گرفت.

هدایتی با اشاره به اهمیت آموزش در مبارزه با مواد مخدر افزود: آموزش فرد به فرد که برخی گروه ‌ها و سازمانهای مردم نهاد فعال در راستای ترک اعتیاد آغاز کرده اند تاثیر بسزایی در کاهش مصرف مواد افیونی و روی آوردن افراد به پدیده اعتیاد شده  و برای این گروه‌ ها نتایج خوبی داشته است.
 
فرمانده انتظامی استان قزوین اعلام کرد: با تبیین اصولی نقش خانواده ها و مشخص کردن نقش سازمانها و نهادهای فعال در راستای مبارزه با مواد مخدر می توانیم به جای آنکه دیگران را مقصر بدانیم، نقش خود را در پیشگیری و یا اشاعه مواد مخدر بررسی و ارزیابی کنیم.
 
معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین نیز با اشاره به نقش جوانان در سازندگی و دوران جنگ اظهار داشت: به دلیل نقش موثر جوانان در کسب افتخارات علمی، ورزشی، سیاسی و اجتماعی در مسئله مواد مخدر، دشمنان این گروه را نشانه گرفته اند تا با خارج کردن این گروه سرنوشت ساز از صحنه سازندگی و پیشرفت به کشور ضربه بزنند.

سیروس صابری افزود: امروز وظیفه متولیان امور جوانان و نیز پیشگامان مبارزه با مواد مخدر بسیار سنگین شده زیرا حفاظت از جوانان و جلوگیری از آلودگی آنان کار خطیری است که با مشارکت همگانی میسر می شود.

وی خاطرنشان کرد: در بحث مواد مخدر آمار حکایت از افزایش کشفیات و دستگیری قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر دارد و به رغم اقدامات خوبی که تاکنون برای مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته به دلیل همسایگی با کشوری مانند افغانستان که بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر جهان است، تداوم و توسعه فعالیتهای مبارزه با پدیده اعتیاد ضروری و حیاتی است.

صابری افزایش برگزاری همایشهای تخصصی مبارزه با مواد مخدر و اجرای طرحهای پیشگیری از اعتیاد در سنین کودکی را از راهکارهای تاثیرگذار در کاهش اعتیاد در جامعه دانست.

کد مطلب 904081

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