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۸ تیر ۱۳۸۸، ۸:۴۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: مهمترین عناوین خبری جهان از شب گذشته تا امروز صبح به نقل از خبرگزاری های خارجی به شرح زیر است.

- "ریچارد هاس" رئیس شورای روابط خارجی آمریکا: دولت اوباما باید از اشتباهات بوش پرهیز کرده و با ایران گفتگوهای مستقیم را آغاز کند.

- پس از دستگیری رئیس جمهوری هندوراس رئیس مجلس این کشور نامزد احراز پست رئیس جمهوری شد

- برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی گسترده در پاکستان.

ایهود باراک: طرح ها برای توقف توسعه شهرک ها نهایی نشده است.

- اسرائیل در صدد ضمیمه کردن اراضی بیشتر فلسطینی به اراضی اشغالی است.

- آمریکا اعلام کرد که ریشه کنی کشت مواد مخدر در افغانستان با شکست مواجه شده است.

- فعالان حقوق بشر در کشمیر خواستار اقدام بیشتر برای مقابله با مسئله شکنجه شدند.

- آمریکا هنوز زلایا رئیس جمهوری دستگیر شده هندوراس را به عنوان رئیس جمهوری این کشور می داند.

- رشد اقتصادی کره شمالی علی رغم تحریمات.

- ترکیه بار دیگر بر عضویت کامل این کشور در اتحادیه اروپا تاکید کرد.

- دستگیری 7 عضو اخوان المسلمین از سوی دولت مصر.

کد مطلب 904083

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