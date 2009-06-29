عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- "ریچارد هاس" رئیس شورای روابط خارجی آمریکا: دولت اوباما باید از اشتباهات بوش پرهیز کرده و با ایران گفتگوهای مستقیم را آغاز کند.
- پس از دستگیری رئیس جمهوری هندوراس رئیس مجلس این کشور نامزد احراز پست رئیس جمهوری شد
- برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی گسترده در پاکستان.
ایهود باراک: طرح ها برای توقف توسعه شهرک ها نهایی نشده است.
- اسرائیل در صدد ضمیمه کردن اراضی بیشتر فلسطینی به اراضی اشغالی است.
- آمریکا اعلام کرد که ریشه کنی کشت مواد مخدر در افغانستان با شکست مواجه شده است.
- فعالان حقوق بشر در کشمیر خواستار اقدام بیشتر برای مقابله با مسئله شکنجه شدند.
- آمریکا هنوز زلایا رئیس جمهوری دستگیر شده هندوراس را به عنوان رئیس جمهوری این کشور می داند.
- رشد اقتصادی کره شمالی علی رغم تحریمات.
- ترکیه بار دیگر بر عضویت کامل این کشور در اتحادیه اروپا تاکید کرد.
- دستگیری 7 عضو اخوان المسلمین از سوی دولت مصر.
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