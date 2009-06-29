مرگ 70 درصد تهرانیها با آلودگی هوا ارتباط دارد

هادی حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، آلودگی هوا را به شکل مستقیم و غیر مستقیم عامل مرگ شهروندان تهرانی دانست و افزود: طبق گزارشات وزارت بهداشت و مطالعات انجام شده در این زمینه آلودگی هوا به طور غیر مستقیم باعث کاهش عمر و در نهایت مرگ شهروندان می شود و گاهی هم به طور مستقیم شهروندان تهرانی را به کام مرگ می برد.

رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران قسمت اعظم مرگ و میر در شهر تهران را ناشی از مشکلات تنفسی و قلبی عنوان کرد و رابطه بین این نوع مرگ و آلودگی هوا را رابطه ای مستقیم خواند.

طبق گزارشات وزارت بهداشت و مطالعات انجام شده در این زمینه آلودگی هوا به طور غیر مستقیم باعث کاهش عمر و در نهایت مرگ شهروندان می شود . هادی حیدر زاده

این اظهارات در حالی از سوی حیدرزاده عنوان می شود که معاون امور انسانی سازمان محیط زیست کشور در رابطه با اثرات آلودگی هوا در تهران که البته در فصلهای سرد به خصوص زمستان ها به شدت اوج می گیرد گفت: اثرات آلودگی هوا ثابت شده است. ولی هنوز مطالعه ای در مورد اثرات آلودگی هوا به طور دقیق انجام نشده است که در آن تمامی فاکتورهای مد نظر رعایت شده باشد.

دکتر اصیلیان با تایید اثرات زیستی آلودگی هوا در تهران بر انسان تاکید کرد: وزارت بهداشت مطالعاتی را انجام داده که نتیجه آن بر اساس و منطبق بر استانداردهای جهانی است و در این تحقیق تعداد مرگ و میر و علت آن که چه اندازه با آلودگی هوای تهران ارتباط دارد، مشخص شده است ولی این مطالعه جنبه محرمانه دارد و مطالعات تحقیقاتی در دانشگاه ها انجام نشده که به عنوان یک سند در کشور به آن دسترسی داشته باشیم.

این مقام مسئول با اشاره به قضاوت بر اساس مطالعات و مستندات آماری افزود: اگر مطالعه ای انجام شده باشد و در آن به میزان مرگ و میرها بر اساس آلودگی هوای تهران توجه شده باشد باید آن را بپذیریم و نباید آن را انکار کنیم ولی از طرف دیگر نباید بر اساس حدس و گمان در رابطه اثرات آلودگی هوا و تاثییرات آن بر شهروندان اظهار نظر کنیم.

از سوی دیگر رئیس سازمان محیط زیست استان تهران در رابطه با اثرات آلودگی هوای تهران بر سلامت شهروندان به کم شدن عمر تهرانی ها اشاره کرد و گفت: هوای تهران به گازهای گوگرد آلوده است که کشنده است و البته هوای تهران به دلیل موقعیت جغرافیایی قدرت خود پالایی و دفع آلودگی ها را ندارد ولی به طور مستقیم منجر به مرگ نمی شود ولی عمر را کم می کند.

وزارت بهداشت مطالعاتی را انجام داده که نتیجه آن بر اساس و منطبق بر استانداردهای جهانی است و در آن تعداد مرگ و میر و علت آنها که چه اندازه با آلودگی هوای تهران در ارتباط است وجود دارد، ولی این مطالعه جنبه محرمانه دارد . دکتر اصیلیان

محمد باقر صدوق با انتقاد از آمارهای منتشر شده در خصوص مرگ و میر سالانه تهرانی ها در اثر آلودگی هوا، این پرسش را مطرح کرد که بر اساس کدام شاخص و چه تحقیق و پژوهشی در رابطه با تعدا مرگ و میرها در تهران باید قضاوت کنیم و متاسفانه هیچ مطالعه ای در این خصوص انجام نمی شود.

به هر روی گزارشهایی به طور غیر رسمی از مرگ سالانه 54 هزار تهرانی در اثر آلودگی هوا حکایت می کند که از سوی هیچ کدام از سازمانهای مرتبط مورد تایید قرار نگرفته است. با این حال پیشتر یکی از مسئولان تعداد مرگ و میرهای شهروندان تهرانی بر اثر الودگی هوا را در 8 سال گذشته با کشته شدگان جنگ تحملی مقایسه کرده بود.



هادی حیدر زاده با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفته بود امروز وضعیت آلودگی هوای تهران از ساماندهی مدیریتی گذشته و نیازمند فرماندهی ویژه است چرا که تلفات آلودگی هوای تهران در 8 سال گذشته بیشتر از آمار شهیدان دوران 8 ساله دفاع مقدس است.