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۸ تیر ۱۳۸۸، ۸:۴۰

امامی رضوی به مهر خبر داد:

تشدید بازرسی از مراکز عرضه مواد غذایی همزمان با سفرهای تابستانی

تشدید بازرسی از مراکز عرضه مواد غذایی همزمان با سفرهای تابستانی

معاون سلامت وزارت بهداشت با اشاره به آغاز سفرهای تابستانی در کشور از تشدید بازرسی و کنترل بهداشتی تمامی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی درون شهری و بین راهی خبر داد.

دکتر حسن امامی رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به تمامی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور بخشنامه کرده ایم که موضوع نظارت بر اماکن تهیه و عرضه مواد غذایی به ویژه رستورانها و مراکز طبخ غذا در داخل شهرها و بین راهی را در دستور کار خود قرار دهند.

این در حالی است که اداره بهداشت مواد غذایی و اماکن عمومی وزارت بهداشت در بازرسی های ایام نوروز از این قبیل اماکن، نسبت به معدوم سازی 577 هزار و 118 کیلوگرم موادغذایی فاسد اقدام کرده بود.

به گفته امامی رضوی، اولویت بازرسی ها از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی مربوط به رستورانها، اغذیه فروشی ‌ها، پیتزافروشی‌ ها، بستنی ‌فروشی ها، آبمیوه فروشی ها و اماکن پذیرایی بین راهی است.

معاون وزیر بهداشت همچنین از تشدید بازرسی و کنترل بهداشتی سرویسهای بهداشتی داخل شهری، پارکها و اماکن تفریحی و تفرجگاهها و اماکن زیارتی در طول تابستان خبر داد و افزود: در این بازرسی ها نسبت به آب مصرفی، دفع پساب و استفاده از سیستم لوله‌ کشی مایع دستشویی نظارت و کنترل جدی صورت می گیرد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، مبنای تعطیلی موقت اماکن متخلف حداقل یک هفته و حداکثر تا زمانی خواهد بود که مسئول بهداشت مربوطه نسبت به عدم تکرار تخلف آن مکان مطمئن شود.

امامی رضوی از برخورد قاطع و قانونی با رستورانهایی که نسبت به عرضه غذای غیربهداشتی و فاسد اقدام می کنند، خبر داد و گفت: دانشگاههای علوم پزشکی با اعزام گروه سیار به این قبیل اماکن از بروز هر گونه تخلف جلوگیری می کنند.
کد مطلب 904086

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