تشدید بازرسی از مراکز عرضه مواد غذایی همزمان با سفرهای تابستانی

دکتر حسن امامی رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به تمامی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور بخشنامه کرده ایم که موضوع نظارت بر اماکن تهیه و عرضه مواد غذایی به ویژه رستورانها و مراکز طبخ غذا در داخل شهرها و بین راهی را در دستور کار خود قرار دهند.

این در حالی است که اداره بهداشت مواد غذایی و اماکن عمومی وزارت بهداشت در بازرسی های ایام نوروز از این قبیل اماکن، نسبت به معدوم سازی 577 هزار و 118 کیلوگرم موادغذایی فاسد اقدام کرده بود.

به گفته امامی رضوی، اولویت بازرسی ها از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی مربوط به رستورانها، اغذیه فروشی ‌ها، پیتزافروشی‌ ها، بستنی ‌فروشی ها، آبمیوه فروشی ها و اماکن پذیرایی بین راهی است.

معاون وزیر بهداشت همچنین از تشدید بازرسی و کنترل بهداشتی سرویسهای بهداشتی داخل شهری، پارکها و اماکن تفریحی و تفرجگاهها و اماکن زیارتی در طول تابستان خبر داد و افزود: در این بازرسی ها نسبت به آب مصرفی، دفع پساب و استفاده از سیستم لوله‌ کشی مایع دستشویی نظارت و کنترل جدی صورت می گیرد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، مبنای تعطیلی موقت اماکن متخلف حداقل یک هفته و حداکثر تا زمانی خواهد بود که مسئول بهداشت مربوطه نسبت به عدم تکرار تخلف آن مکان مطمئن شود.

امامی رضوی از برخورد قاطع و قانونی با رستورانهایی که نسبت به عرضه غذای غیربهداشتی و فاسد اقدام می کنند، خبر داد و گفت: دانشگاههای علوم پزشکی با اعزام گروه سیار به این قبیل اماکن از بروز هر گونه تخلف جلوگیری می کنند.