اصغر زائری تهیه‌کننده پروژه در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری اپیزود سوم از 17 تیرماه شروع شده و طبق پیش‌بینی ما تا 20 تیرماه طول می‌کشد. در این اپیزود طهماسب در کنار نفیسه روشن، معصومه آقاجانی و میرطاهر مظلومی بازی می‌کند. در مجموع تصویربرداری این مجموعه به نیمه رسیده و گروه در منطقه ولنجک مشغول ضبط هستند.

تصویربرداری "کلانتر 3" از 29 بهمن 87 به نویسندگی و کارگردانی مسعود شاه‌محمدی شروع شد و ادامه دارد. این مجموعه شامل شش اپیزود است. تصویربرداری دو اپیزود به پایان رسیده است. ایرج نوذری، فرهاد مهادیان، لیلا موسوی و لیلا ترانه بازیگران ثابت "کلانتر 3" هستند و نقش پلیس‌ را ایفا می‌کنند.

در اپیزود اول یوسف مرادیان، حمیرا ریاضی، لیلا برخورداری الیزابت امینی و هادی مهدی‌کیا و در اپیزود دوم بهناز جعفری، مینا جعفرزاده، میرطاهر مظلومی و خاطره حاتمی بازی کردند.

عوامل این پروژه 26 قسمتی که به سفارش شبکه یک تهیه می‌شود عبارتند از امیر قربانخانی مدیر تصویربرداری، رضا کنشلو و مسعود دادگری صدابرداران، عزیز روحی طراح گریم، منیره ملکی طراح صحنه و لباس، علی هفته‌ای دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، مریم احمدی منشی صحنه و غلامرضا میرزاصادقی مدیر تولید.