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۸ تیر ۱۳۸۸، ۸:۴۵

طهماسب در اپیزود سوم "کلانتر 3" بازی می‌کند

طهماسب در اپیزود سوم "کلانتر 3" بازی می‌کند

ناصر طهماسب این روزها مشغول بازی در اپیزود سوم مجموعه تلویزیونی "کلانتر 3" به کارگردانی محسن شاه‌محمدی است.

اصغر زائری تهیه‌کننده پروژه در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری اپیزود سوم از 17 تیرماه شروع شده و طبق پیش‌بینی ما تا 20 تیرماه طول می‌کشد. در این اپیزود طهماسب در کنار نفیسه روشن، معصومه آقاجانی و میرطاهر مظلومی بازی می‌کند. در مجموع تصویربرداری این مجموعه به نیمه رسیده و گروه در منطقه ولنجک مشغول ضبط هستند.

تصویربرداری "کلانتر 3" از 29 بهمن 87 به نویسندگی و کارگردانی مسعود شاه‌محمدی شروع شد و ادامه دارد. این مجموعه شامل شش اپیزود است. تصویربرداری دو اپیزود به پایان رسیده است. ایرج نوذری، فرهاد مهادیان، لیلا موسوی و لیلا ترانه بازیگران ثابت "کلانتر 3" هستند و نقش پلیس‌ را ایفا می‌کنند.

در اپیزود اول یوسف مرادیان، حمیرا ریاضی، لیلا برخورداری الیزابت امینی و هادی مهدی‌کیا و در اپیزود دوم بهناز جعفری، مینا جعفرزاده، میرطاهر مظلومی و خاطره حاتمی بازی کردند.

عوامل این پروژه 26 قسمتی که به سفارش شبکه یک تهیه می‌شود عبارتند از امیر قربانخانی مدیر تصویربرداری، رضا کنشلو و مسعود دادگری صدابرداران، عزیز روحی طراح گریم، منیره ملکی طراح صحنه و لباس، علی هفته‌ای دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، مریم احمدی منشی صحنه و غلامرضا میرزاصادقی مدیر تولید.

کد مطلب 904088

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