به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که در سالن ماراکانازینهو برگزار شد، تیم ایران موفق شد با حساب 3 بر صفر و با نتایج ( 22بر25)، (18 بر25) و (19 بر25) مقابل میزبان مسابقات به برتری برسد.

قضاوت این دیدار بر عهده "حسن الیعقوب" از قطر و "آزاد حسین" از کانادا بود. از این دیدار بیش از هزار نفر دیدن کردند که همگی طرفدار تیم برزیل بودند اما تشویق‌های آنها مانع از پیروزی تیم والیبال ایران نشد.

رحمان داودی از ایران با کسب 15 امتیاز به عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار نهایی لقب گرفت. پائولو سیلوا از تیم برزیل هم با کسب 14 امتیاز، برترین بازیکن این تیم در راه کسب امتیاز بود.

سی‏امین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نظامیان جهان (سیزم) از 31 خردادماه در ریودوژانیرو برزیل آغاز شد و بامداد امروز با قهرمانی ایران خاتمه یافت. تیم والیبال ارتش ایران تا پیش از این دیدار صاحب پنج پیروزی متوالی شده بود. نتایج به دست آمده توسط نماینده کشورمان به این شرح است:

* ایران 3 - قطر صفر

* ایران 3 - برزیل صفر

* ایران 3 - فنلاند یک

* ایران 3 - کانادا صفر

* ایران 3 - هند صفر

تیم آلمان هم در بخش بانوان موفق شد با حساب 3 بر صفر مقابل ایتالیا به برتری برسد و جام قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را بالای سر ببرد.