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۸ تیر ۱۳۸۸، ۸:۵۶

توافق حماس و فتح بر سر تشکیل کمیته مشترک پیگیری موضوع اسرای دو طرف

توافق حماس و فتح بر سر تشکیل کمیته مشترک پیگیری موضوع اسرای دو طرف

دو جنبش حماس و فتح روز گذشته در نشست خود در قاهره درباره تشکیل کمیته مشترک محدودی به منظور بررسی موضوع زندانیان سیاسی پیش از رسیدگی به هر موضوع دیگری به توافق رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط ، نمایندگان دو جنبش حماس و فتح که روزگذشته در قاهره گرد هم جمع شدند، در خلال اولین نشست خود بر سر تشکیل کمیته مشترکی به منظور بررسی و پیگیری زندانیان سیاسی به توافق رسیدند.

منابع آگاه از این نشست با اعلام اینکه تشکیل این کمیته از جمله پیشنهادات طرف مصری بود، اظهار داشتند: عمر سلیمان رئیس دستگاه اطلاعات و امنیت مصر بعد از بازگشت از سفر به عربستان با دو گروه حماس و فتح دیدار خواهد کرد.

دراین حال منابعی از حماس و فتح به این روزنامه چاپ لندن اطلاع دادند که جنبش حماس در نشست روزگذشته تنها بر پیگیری جدی موضوع زندانیان سیاسی تاکید داشت و در عین حال بررسی دیگر موضوعات را رد کرد.

به گفته این منابع قرار است در خلال دور ششم مذاکرات دو جنبش حماس و فتح درباره دیگر مسائل از جمله قانون انتخابات و نهایی کردن این مسئله و همچنین چگونگی بازگرداندن نظم و ترتیب دستگاه امنیتی به صورت حرفه ای و کارآمد بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

دراین حال محمود الزهار یکی از رهبران حماس به الشرق الاوسط گفت : این گفتگوی ( انجام شده ) موجب آن شد تا موضوعات زیادی از 5 موضوع دولت، سازمان آزادیبخش فلسطین، آشتی، امنیت و انتخابات مورد بررسی قرار گرفته و پشت سر گذاشته شود.

وی افزود : نظر طرف مصری از امکان دستیابی به توافقاتی در روز هفتم جولای آتی حکایت دارد.

کد مطلب 904092

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