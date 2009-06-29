توافق حماس و فتح بر سر تشکیل کمیته مشترک پیگیری موضوع اسرای دو طرف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط ، نمایندگان دو جنبش حماس و فتح که روزگذشته در قاهره گرد هم جمع شدند، در خلال اولین نشست خود بر سر تشکیل کمیته مشترکی به منظور بررسی و پیگیری زندانیان سیاسی به توافق رسیدند.

منابع آگاه از این نشست با اعلام اینکه تشکیل این کمیته از جمله پیشنهادات طرف مصری بود، اظهار داشتند: عمر سلیمان رئیس دستگاه اطلاعات و امنیت مصر بعد از بازگشت از سفر به عربستان با دو گروه حماس و فتح دیدار خواهد کرد.

دراین حال منابعی از حماس و فتح به این روزنامه چاپ لندن اطلاع دادند که جنبش حماس در نشست روزگذشته تنها بر پیگیری جدی موضوع زندانیان سیاسی تاکید داشت و در عین حال بررسی دیگر موضوعات را رد کرد.

به گفته این منابع قرار است در خلال دور ششم مذاکرات دو جنبش حماس و فتح درباره دیگر مسائل از جمله قانون انتخابات و نهایی کردن این مسئله و همچنین چگونگی بازگرداندن نظم و ترتیب دستگاه امنیتی به صورت حرفه ای و کارآمد بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

دراین حال محمود الزهار یکی از رهبران حماس به الشرق الاوسط گفت : این گفتگوی ( انجام شده ) موجب آن شد تا موضوعات زیادی از 5 موضوع دولت، سازمان آزادیبخش فلسطین، آشتی، امنیت و انتخابات مورد بررسی قرار گرفته و پشت سر گذاشته شود.

وی افزود : نظر طرف مصری از امکان دستیابی به توافقاتی در روز هفتم جولای آتی حکایت دارد.