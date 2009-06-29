افراد دخیل در جریانات اخیر قصد تفرقه انداختن بین مردم و نظام را دارند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجـت الاسلام محمد کاظم صدیقی شامگاه یکشنبه در گردهمایی قضات لرستان در محل دادگستری این استان اظهار داشت: قضات کشور باید از هر گونه جریان سازی سیاسی در کشور به دور باشند در حالیکه در جریانات سیاسی اخیر در کشور، حمایت بعضی از قضات از عناصری که باعث به وجود آمدن این جریانات بودند را دیدیم که این حمایتها و دخالتها باعث افسوس است.

رئیس شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات کشور یادآور شد: جریانات شکل گرفته بعد از انتخابات به مانند یک کودتا بود که این کودتا بسیار به کودتای 28مرداد شباهت داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان برخی از ویژگیها و خصوصیات یک قاضی خوب پرداخت و گفت: بیشترین امانات بر عهده حکومت و قضا است که این امانت، امانت معمولی نیست و قضاوت باید به اهلش داده شود چون قاضی امین ناموس، وقت، عمر، امنیت و استقرار قانون در جامعه است و کسی که این ویژگیها را داشته باشد باید از انحرافات و سوء برداشتها به دور باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات کشور خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی نبض جامعه است و وجود برخی آسیبها مانند رشوه، گران فروشی، اجحاف در حق ضعفا و انحرافات دیگر در کشور در ارتباط مستقیم با عملکرد قوه قضاییه است.

حجت الاسلام صدیقی با تاکید بر اینکه یک قاضی ضعیف برای آنکه اوج بگیرد و جامعه را هم بالا ببرد دو بال می خواهد که این دو بال قدرت و فضیلت هستند، یادآور شد: قاضی ضعیف مانند یک طبیب ضعیف است که نمی تواند به فرد ضعیف کمک کند.

وی ادامه داد: اهلیت قضا به قدرت روحی یعنی خودساختگی است و داشتن قدرت در درجه اول به داشتن اراده است و بدترین سم برای یک قاضی این است که قاضی خود را کوچک بشمارد.

رئیس شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات کشور خطاب به قضات گفت: اگر می خواهید امنیت داشته باشید، کرامت انسانها را در محکمه تان حفظ کنید و به فرد مجرم شخصیت بدهید حتی اگر آن فرد جانی باشد چرا که کسی که مردم را احترام نمی کند خودش شخصیت ندارد و جوانمردی در این است که انسان در موضع قدرت تواضع داشته باشد.

حجت الاسلام صدیقی خدمت به ضعفا و پابرهنگان را از وظایف قضات برشمرد و افزود: قضات هرگز نباید برای گرفتن اقرار از متهم قول دروغ به واسطه همکاری که با آنان کرده را بدهند چون این کار خلاف قانون و خلاف شرع است.