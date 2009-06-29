واحدهای صنعتی بدهکار معوقه های خود را پرداخت کنند

سیدطاهر طاهری شامگاه یکشنبه در بازدید از طرح های صنعتی استان همدان گفت: برای دو هزار و 280 واحد صنعتی با 2 میلیارد تومان بدهی، مهلت پرداخت تعیین شده است. ‌

طاهری اظهار داشت: واحد‌های بدهکار در سراسر کشور باید برای پرداخت معوقه‌های خود اقدام کنند که البته برای آنها مهلت نیز در نظر گرفته شده است.

وی همچنین خواستار استاندارد شدن پایانه وارداتی شد و گفت: تولیدکننده باید استاندارد و شرایط کالای تولید شده را بررسی کرده و سپس در صورت استاندارد بودن مجوز لازم را صادر کند.

125 واحد صنعتی همدان در لیست استمهال واحدهای تولیدی کشور قرار دارد

رئیس سازمان صنایع و معان استان همدان از قرارگیری 125 واحد تولیدی ـ صنعتی و معدنی استان در لیست استمهال واحدهای تولیدی کشور خبر داد و اضافه کرد: به این تعداد از واحدها به مدت یک سال در مرحله اول مهلت داده می‌شود تا بدهی‌های خود را با تأخیر پرداخت کنند.

ظاهر پورمجاهد در ادامه سفر معاون وزیر صنایع و معادن در نشست بررسی وضعیت صنایع استان همدان افزود: مرکز خدمات فناوری و کسب و کار یکی از ساختمان‌های اصلی شهرک فناوری و به عنوان کلینیک بخش صنعت است که وسعت آن 5 هزار و 534 متر مربع است.

وی وسعت شهرک فناوری استان همدان را 45 هکتار عنوان کرد و خاطرنشان کرد: این شهرک از مصوبات سفر دوم ریاست جمهوری بود که مطالعات توجیهی مصالح و تجهیزات نوین ساختمانی آن انجام شده و قرارداد طراحی نیز منعقد شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی همدان با اشاره به اهداف این طرح اظهار داشت: توسعه صنعتی مناطق از طریق ارائه خدمات و ارتقاء بهره‌وری و سطح کیفی صنایع و خدمات، تمرکز ارائه خدمات و پشتیبانی در یک مکان، کاهش دیوان‌سالاری، ایجاد اقتصاد هم‌مکانی و هم‌افزایی بین صنعتگران و ایجاد فرصت‌های شغلی مفید برای توسعه از جمله این اهداف است.

پورمجاهد با بیان اینکه این مرکز در 5 طبقه ساخته می‌شود و یک آزمایشگاه مرکزی نیز در آن پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: مرکز فناوری استان پیشتاز در تعامل با پارک علم و فناوری و در راستای اهداف راهبرد‌ها، مفاهیم و واژگان مشترک آن است.