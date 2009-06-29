هزار دانش آموز برای نخستین بار معتکف می شوند

علی اصغر یزدانی درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: معتکفان از میان دانش آموزان سوم راهنمایی و دبیرستان خواهد بود و برخی از مربیان آنها نیز در این مراسم شرکت می کنند.

ایام اعتکاف، دهه آخر ماه رمضان و نیز ایام البیض (سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم) ماه رجب است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی با بیان اینکه هفت مسجد جامع در تهران پذیرای دانش آموزان معتکف خواهد بود، گفت: برنامه هایی که برای دانش آموزان معتکف خواهیم گذاشت، قطعا با برنامه مساجد دیگر متفاوت است و سعی ما بر این است دانش آموزان علاقه مند را متناسب با سنشان با این مراسم معنوی آشنا کنیم.