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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۵

اختصاصی مهر/

هزار دانش آموز برای نخستین بار معتکف می شوند

هزار دانش آموز برای نخستین بار معتکف می شوند

معاون پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش گفت: برای نخستین بار در کشور هزار دانش آموز تهرانی به صورت متمرکز و سازماندهی شده در مراسم اعتکاف شرکت می کنند.

علی اصغر یزدانی درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: معتکفان از میان دانش آموزان سوم راهنمایی و دبیرستان خواهد بود و برخی از مربیان آنها نیز در این مراسم شرکت می کنند.

ایام اعتکاف، دهه آخر ماه رمضان و نیز ایام البیض (سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم) ماه رجب است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی با بیان اینکه هفت مسجد جامع در تهران پذیرای دانش آموزان معتکف خواهد بود، گفت: برنامه هایی که برای دانش آموزان معتکف خواهیم گذاشت، قطعا با برنامه مساجد دیگر متفاوت است و سعی ما بر این است دانش آموزان علاقه مند را متناسب با سنشان با این مراسم معنوی آشنا کنیم.

کد مطلب 904098

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