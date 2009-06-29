دولت مصر مجری برنامه های آمریکایی- صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر جنبش اخوان المسلمین در مصر، "شیخ محمد مهدی عاکف" رهبر این جنبش در واکنش به دستگیری 4 تن از رهبران اخوان المسلمین ، دولت مصر را به اجرای برنامه های آمریکایی و صهیونیستی برای تضعیف مصر متهم کرد.

وی درادامه افزود : هیچ منطق و دلیلی برای دستگیری اعضای اخوان المسلمین وجود ندارد.

رهبر اخوان المسلمین مصر تاکید کرد: مصر درحال حاضر در همه زمینه ها از فساد، ظلم و شکست در رنج است و رژیم مصر در حال حاضر ماموریت اصلی خود را رها کرده و مشغول تحت پیگرد قرار دادن اعضای اخوان المسلمین است.

در ساعات اولیه بامداد روز یکشنبه نیروهای پلیس مصر با یورش به منزل " عبدالمنعم ابوالفتوح" ، " جمال عبدالسلام" و "فتحی لاشین" درقاهره و همچنین " عبدالرحمن الجمل " در استان الغربیه این 4 تن را بازداشت کردند.