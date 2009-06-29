پنجمین جشنواره سراسری عکس جوانان ایران در ارومیه برگزار می شود

محسن غفاری آذر در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، افزود: این جشنواره از 26 مهر تا پنجم آبان ماه سال جاری با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران دفتر ارومیه در راستای اهداف فرهنگی، جوانان را از نگاه دوربین به نمایش خواهد گذاشت.

وی اصلاح الگوی مصرف، جوانان از نگاه عکاسان و آزاد را سه بخش این جشنواره عنوان کرد و بیان داشت: تمامی عکاسان می توانند در دو بخش، آثار خود را تا 21 شهریور ماه سال جاری به دبیرخانه این جشنواره واقع در اداره کل ارشاد آذربایجان غربی ارسال کنند.

مدیرکل ارشاد آذربایجان غربی بازتاب استنادی اصلاح الگوی مصرف، جوان و فرهنگ، ورزش، کار، اوقات فراغت، سیاست، و گرایشات دینی همچنین نگاه خلاقانه عکاسان جوان به تمامی مسائل را از جمله موضوعات بخش های این جشنواره برشمرد.

غفاری آذر با بیان اینکه عکس های ارسالی باید بصورت فایل دیجیتال با وضوح 300 DPI و فرمت JPEG در ابعاد حداقل 30 سانتیمتر به همراه پرینت یا چاپ A4 ارسال شود، افزود: عکسهای پذیرفته شده به صورت نمایشگاه عکس همراه با ذکر نام صاحب اثر در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: پنج نفر از اساتید برجسته رشته عکاسی کشور کار داوری این جشنواره را بر عهده دارند.

مدیرکل ارشاد آذربایجان غربی جوانان را آئینه تمام نمای خصوصیات بارز و نهفته یک ملت عنوان کرد و اظهار داشت: در یک جامعه که در آن ترکیبی از تاثیرات محیط تربیتی جوانان با شرایط اقتصادی، فرهنگ روز جامعه، نیازهای فکری برای معنی بخشی، جسارت و نواندیشی، سنت و مدرنیسم همه در یک قالب گنجانده شده است، نتیجه آن رفتار و طرز فکر جوانان، سازماندهی نظامهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه است.