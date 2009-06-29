مخالفت با تصویب 25 درصد از بودجه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

مهدی محقق رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از کاهش بودجه این انجمن گفت: متاسفانه در دو، سه سال اخیر بودجه انجمن روند کاهشی داشته به طوری که سال گذشته 250 میلون تومان از بودجه‌مان تخصیص نیافت و یا بهتر بگویم آن را به ما ندادند.

وی بدون اشاره به رقم بودجه این انجمن در سال جاری از ادامه روند نزولی آن خبر داد و افزود: متاسفانه امسال هم یک چهارم از بودجه انجمن تصویب نشد و این موجب افت شدید فعالیتهای انجمن به ویژه در بخش انتشارات شد. به طور مثال قرآنی نفیسی که می‌خواستیم چاپ کنیم با مشکل کاغذ و چاپ و از این دست مسائل روبرو شد و عملاً طرح متوقف ماند.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی اضافه کرد: بودجه این انجمن در حال حاضر بسیار کم است و این در حالی است که هزینه‌ چاپ کتابها بسیار زیاد شده است. از سوی دیگر فعالیتهای انجمن در عرصه‌های فرهنگی و چاپ و نشر متنوع و متکثر است و از ما انتظار می‌رود که بیشتر هم به این مسائل بپردازیم.

محقق همچنین با اشاره به برخی فعالیتهای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی گفت: پژوهشگران انجمن مشغول پژوهش در طرح تحقیقاتی "تاریخ پزشکی در اسلام و ایران" و نیز طرح "جامعه‌شناسی اسلامی" هستند.

وی در عین حال از کاهش فعالیتهای انجمن در فصل تابستان خبر داد و تاکید کرد: ما در مرداد ماه مراسم بزرگداشت برای هیچ چهره فرهنگی نخواهیم داشت و بعد از تصویب بزرگداشت برای شخص مورد نظر در ماه‌های بعد این موضوع به اطلاع عموم خواهد رسید.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی هم اکنون در خانه‌ای قدیمی در تهران که در خیابان ولیعصر، پل امیربهادر واقع است، فعالیت می‌کند. قدمت این ساختمان به زمان مظفرالدین شاه بازمی‌گردد.