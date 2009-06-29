مبارک بدنبال حذف نمایندگان اخوان المسلمین و موروثی کردن ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی چاپ لندن در گزارشی نوشت: پیش از این اخباری در زمینه انحلال پارلمان مصر به گوش می رسید که اخیرا برخی منابع از هدف نهایی آن پرده برداشتند.

همچنین بر اساس تعدیلاتی که اخیرا در قانون اساسی مصر انجام شد، به رئیس جمهور حق انحلال پارلمان داده شد. بر این اساس مبارک می تواند راسا تصمیم به انحلال پارلمان بگیرد.

در همین راستا دکتر ثروت بدوی که در وضع قانون اساسی مصر در سال 1971 مشارکت داشته است، قانون مورد اشاره را باطل و کاملا غیرقانونی دانسته و دلیل آنرا مغایرت بنیادی با اصل مساوات و برابری در قانون اساسی عنوان می کند.

وی با اشاره به دستور دادستانی عالی مصر در سال 1984 مبنی بر غیرقانونی بودن انتخابات به علت عدم رعایت اصل مساوات، افزود: احتمال می رود این امر دوباره تکرار شود.

این کارشناس قانون اساسی مصر با تاکید بر اینکه هدف حسنی مبارک از انحلال پارلمان انتقال ریاست جمهوری به جمال مبارک فرزندش است، افزود: هدف اولیه حذف نمایندگان اخوان المسلمین و دیگر نمایندگان مستقل است تا از این طریق اجماعی فراگیر در زمینه ریاست جمهوری جمال مبارک ایجاد شود.

وی درباره عملی شدن انتقال ریاست جمهوری از حسنی به جمال مبارک اظهار داشت: در این صورت با وجود موفقیت سناریوی موروثی کردن ریاست جمهوری، اما این طرح در بین مردم مصر نتایجی منفی داشته و موافقت آنان را به دنبال ندارد.

پیش از این اخوان المسلمین انتقال ریاست جمهوری به فرزند حسنی مبارک را نمادی از دیکتاتوری و استبداد خوانده بود.

همچنین ایمن نور از مخالفان حسنی مبارک، حضور مبارک در انتخابات آتی ریاست جمهوری را به علت آنچه مشیت و قضا و قدر خواند، دور از ذهن دانست.