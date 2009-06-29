ارتفاع آب دریاچه ارومیه 55 سانتیمتر کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نقی کریمی شامگاه شنبه در جلسه مشترک شورای فنی و دومین کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در محل کارگاه سد مخزنی حسنلوی نقده برگزار شد، افزود: با وجود بارندگیهای مناسب از ابتدای سال جاری متاسفانه وضعیت دریاچه ارومیه مناسب نیست و روز به روز از وسعت این دریاچه کاسته می شود.

وی از رشد 51 درصدی میزان بارش باران در سال جاری خبر داد و بیان داشت: تا پایان خرداد ماه سال جاری متوسط بارندگی استان 300 میلیمتر بود که این میزان در مدت زمان مشابه سال قبل به 198 میلیمتر رسیده بود.

کریمی عنوان کرد: متاسفانه میزان بارندگیها در استان متناسب با نیاز دریاچه ارومیه نیست و نجات دریاچه نیازمند راهکارهای عملی و اصولی تر است.

وی تبخیر بیش از حد آب به دلیل دمای هوای استان، کاهش بارندگی و بروز پدیده خشکسالی در سالهای اخیر را از عمده دلایل کاهش آب دریاچه ارومیه عنوان کرد.

وی با اشاره به افزایش ذخیره آب استان در پشت سدهای استان اظهار داشت: در تابستان امسال هیچ مشکلی از نظر تامین آب نخواهیم داشت و از نظر بار روانی نیز به دلیل خشکسالیهای سالهای اخیر مردم و مسئولان در استان آمادگی کامل برای صرفه جویی، رعایت الگوی مصرف و نیز مدیریت منابع آبی را دارند.

کریمی با اشاره به وضعیت ذخیره آب در پشت سدهایی که آب شرب استان را تامین می کنند، خاطرنشان کرد: در این راستا میزان آب ذخیره شده در پشت سد شهید کاظمی بوکان در سال جاری 692 میلیون مترمکعب بوده این در حالی است که سال گذشته این میزان 510 میلیون مترمکعب بوده است.

وی ادامه داد: همچنین میزان ذخیره آب سال جاری در پشت سد مهاباد 124میلیون مترمکعب، سد حسنلوی نقده 76 میلیون متر مکعب، سد ماکو 87 میلیون متر مکعب، سد شهرچایی ارومیه 121 میلیون متر مکعب، سد زولا 20 میلیون متر مکعب، سد دریک 10 میلیون متر مکعب، سد شهید قنبری 17 میلیون مترمکعب و سدهای کوچک استان در مجموع سه میلیون مترمکعب است که رشد قابل توجهی نسبت به میزان آب ذخیره استان در هریک از سدهای مذکور در سال گذشته را نشان می دهد.

مدیرعامل سازمان آب منطقه ای استان خاطرنشان کرد: 90 درصد از آب موجود استان در بخش کشاورزی مصرف می شود این در حالی است که راندمان آبیاری در بخش کشاورزی 30 درصد باید باشد که برای رسیدن به الگوی مصرف نیازمند فرهنگسازی و رعایت الگوی مصرف آب در این بخش هستیم.

کریمی یادآور شد: سد حسنلوی نقده 16 هزار هکتار از اراضی منطقه را تحت پوشش قرار می دهد که از این میزان هشت هزار هکتار به صورت آبیاری تحت فشار است.

وی گفت: هزار و 600 هکتار از این میزان به بهره برداری رسیده، چهار هزار و 100 هکتار در حال اجرا و دو هزار هکتار در دست مطالعه است.

مدیرعامل سازمان آب منطقه استان همچنین با اشاره به ظرفیتهای گردشگری در اطراف سدهای استان اظهار داشت: کلیه سدهای استان به جز سدهایی که آب شرب مردم استان را تامین می کنند در اختیار میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته است.