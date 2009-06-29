تداوم و افزایش مبادلات تجاری شرکتهای آلمانی با ایران با وجود تحریمها

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس آنسایگر" در مطلبی در این باره با اشاره به دخالت ها و انتقادهای صدر اعظم آلمان در جریانات بعد از انتخابات ریاست جمهوری کشورمان نوشت: این در حالی است که شرکت های آلمانی شرایط در ایران را با آن دید انتقادی که صدر اعظمشان می بیند نمی بینند. تجارت و مبادلات شرکت های آلمانی با ایران همچنان ادامه دارد.

در ادامه به نقل از "فلیکس نویگارت" یک کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان آمده است: ایران پتانسیلهای اقتصادی بزرگی دارد. این کشور نه تنها از منابع گاز و نفت بالایی برخوردار است بلکه ایجاد زیرساختهای جدید برای این کشور با هفتاد میلیون جمعیت ضروری است.

نویه زوریخه سایتونگ در ادامه نوشت: آلمان با افتخار خود را به عنوان قهرمان صادرات دنیا که با همه کشورها روابط تجاری دارد معرفی می کند که از ممنوعیتهای فراگیر برای مبادله با ایران صرف نظر کرده است. تنها صادرات کالاهای نظامی به تهران ممنوع اعلام شده است. حدود صد شرکت آلمانی مستقیما در ایران شعبه هایی دارند و تقریبا 1000 نمایندگی فعال با شرکای ایرانی خود دارند.

در ادامه آمده است: همچنین شرکت هایی در زمینه تکنولوژی اطلاعاتی و ساخت ماشین از آلمان در ایران فعال هستند. در سال 2008 کالاهایی به ارزش حدود 4 میلیارد یورو از آلمان به ایران صادر شد. این در حالی است که به دلیل مناقشات اتمی ایران با غرب آلمان تضمین های دولتی را برای تجارت با ایران شدیدا کاهش داده است.