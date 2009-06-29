سه کتاب از نویسنده پرطرفدار فرانسوی ترجمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، ترجمه این سه کتاب توسط ناهید فروغان به اتمام رسیده و به زودی توسط انتشارات ماهی منتشر می‌شود.

یکی از این کتابها با عنوان "دوستش داشتم" اولین رمان آنا گاوالدا است که وی آن را در سال 2002 چاپ کرد. همچنین "کاش کسی جایی منتظرم باشد" یکی دیگر از این کتابهاست که در قالب یک مجموعه‌ داستان است و پس از ترجمه توسط فروغان به همراه کتاب نخست تحویل انتشارات ماهی شده است. حجم هر کدام از این دو کتاب حدود 150 صفحه است.

فروغان در حال حاضر سرگرم ویرایش نهایی سومین کتاب گاوالدا با عنوان "با هم همین و بس" است. حجم این کتاب نیز حدود 600 صفحه است و در واقع بلندترین رمانی است که تا کنون گاوالدا دست به نگارش آن برده است.

"آنا گاوالدا" روزنامه نگار و رمان نویس 39 ساله فرانسوی است که با فروش 751 هزار نسخه از کتابهایش در سال 2007 عنوان پنجمین رمان نویس برتر فرانسه را کسب کرد.

از این نویسنده زن فرانسوی تا کنون چندین کتاب به زبان فارسی ترجمه شده و نکته قابل توجه درباره عنوان یکی از کتابها این است که با اینکه عنوان اصلی این کتاب که تا به حال هم به بیش از 30 زبان زنده دنیا ترجمه شده "35 پوند امید" است در ایران با عنوان 35 کیلو امیدواری ترجمه و منتشر شده است.