لیگ تکواندو بانوان قرعه کشی شد / 19 تیر برگزاری مراسم افتتاحیه

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور نمایندگان تیم ها در سالن اجتماعات خانه تکواندو انجام شد که در نهایت زمان انجام مراسم افتتاحیه و برگزاری هفته اول این مسابقات 19 تیرماه مشخص شد.

برهمین اساس در لیگ دسته یک بانوان تیمهای هیئت تکواندو چهارمحال، مجتمع جوانه، هیئت تکواندو مازندران، هیئت تکواندو خراسان رضوی ، سایپا ، فولاد ماهان سپاهان، هیئت تکواندو بوشهر ، نفت خوزستان ، هیئت تکواندو قم و هیئت تکواندو جنوب شرق حضور دارند.

ضمن اینکه در لیگ نوجوانان نیز تیمهای هیئت تکواندو گیلان ، هیئت تکواندو چهارمحال، هیئت تکواندو قزوین، هیئت تکواندو کهکیلویه و بویر احمد، الزهرا بابل، مجتمع جوانه ، باشگاه باران شمیرانات، هیئت کرج، هیئت تنکابن و هیئت کرمانشاه حاضر هستند.

مسابقات لیگ دسته یک به صورت رفت و برگشت و مسابقات نوجوانان به صورت دوره ای برگزار می شود.