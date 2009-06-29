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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۲

لیگ تکواندو بانوان قرعه کشی شد / 19 تیر برگزاری مراسم افتتاحیه

لیگ تکواندو بانوان قرعه کشی شد / 19 تیر برگزاری مراسم افتتاحیه

قرعه کشی مسابقات لیگ تکواندو بانوان در دو بخش دسته یک و نوجوانان در خانه تکواندو انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور نمایندگان تیم ها در سالن اجتماعات خانه تکواندو انجام شد که در نهایت زمان انجام مراسم افتتاحیه و برگزاری هفته اول این مسابقات 19 تیرماه مشخص شد.

برهمین اساس در لیگ دسته یک بانوان تیمهای هیئت تکواندو چهارمحال، مجتمع جوانه، هیئت تکواندو مازندران، هیئت تکواندو خراسان رضوی ، سایپا ، فولاد ماهان سپاهان، هیئت تکواندو بوشهر ، نفت خوزستان ، هیئت تکواندو قم و هیئت تکواندو جنوب شرق حضور دارند.

ضمن اینکه در لیگ نوجوانان نیز تیمهای هیئت تکواندو گیلان ، هیئت تکواندو چهارمحال، هیئت تکواندو قزوین، هیئت تکواندو کهکیلویه و بویر احمد، الزهرا بابل، مجتمع جوانه ، باشگاه باران شمیرانات، هیئت کرج، هیئت تنکابن و هیئت کرمانشاه حاضر هستند.

مسابقات لیگ دسته یک به صورت رفت و برگشت و مسابقات نوجوانان به صورت دوره ای برگزار می شود.

کد مطلب 904114

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