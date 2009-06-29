تشدید اختلافات واشنگتن و مسکو درباره فضای سایبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، هم اکنون اختلافات عمیقی میان روسیه و آمریکا در زمینه افزایش تهدید حملات فضای سایبر وجود دارد. این حملات می تواند برنامه های رایانه ای و اینترنت را با اختلالات حادی مواجه کند.

دو کشور در این باره که فضای سایبر به میدانی برای جنگ های اینترنتی تبدیل شده متفق القول هستند. در همین رابطه قرار است در سفر هفته آینده رئیس جمهور آمریکا به روسیه بحث فضای سایبر محور گفتگوهای دو طرف باشد.

باراک اوباما هفته آینده همراه هیاتی از مجمع عمومی سازمان ملل به مسکو خواهد رفت.

پیش از این آمریکا مدعی شده بود چین و روسیه از فضای سایبر سوء استفاده کرده و دست به جاسوسی اطلاعات می زنند.

روسیه معتقد است؛ برای کاهش حملات اینترنتی و خرابکاری در فضای سایبر باید معاهده ای همچون آنچه درباره تسلیحات شیمیایی انجام شد، منعقد شود. از سویی آمریکا انعقاد معاهده در این زمینه را ضروری ندانسته و همکاری های دوجانبه را برای کنترل فضای سایبر کافی می داند.

در همین راستا یک مقام مسئول در وزارت خارجه آمریکا که نامش اعلام نشده است، از 50 هزار حمله اینترنتی در روز به فضای سایبر این کشور خبر داد.