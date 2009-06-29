اطفا حریق در مخزن نفت ایرانشهر ادامه دارد/ تلفات جانی گزارش نشده است

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اعلام کرد: دو مخزن از مخازن نفت سفید ایرانشهر مقارن ساعت 21 و 45 دقیقه شنبه ششم تیرماه دچار حریق شده است که ظرفیت یکی از این دو مخزن دو میلیون و 700 هزار لیتر نفت سفید بوده که کاملاً از بین رفته است و یکی هم در حال اطفاء هست.

علی اصغر عباسی اظهار داشت: کمکهایی از دیگر مناطق شرکت ملی پخش و پالایشگاههای کشور درخواست شده که بامداد امروز این کمکها به ایرانشهر رسیده است و تیمها هم اکنون آماده حمله به آتش برای اطفاء هستند.

وی در خصوص میزان خسارت وارده افزود: خسارت وارده در حال بررسی و برآورد است و تا کل جوانب بررسی نشود آمار دقیقی نمی توان اعلام کرد و بعد از اطفاء حریق خسارات وارده اعلام می شود.

عباسی درباره علت حادثه گفت: علت دقیق حادثه در دست بررسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، انبار سوخت ایرانشهر در خارج از این شهر و در پنج کیلومتری محور ایرانشهر- خاش واقع شده که شش مخزن سوخت در این محل وجود دارد و حدود 16میلیون لیتر نفت سفید و نفت گاز در آن نگهداری می شده است.

برخی رسانه ها به نقل از فرماندار ایرانشهر از حمله تروریستی به این مخازن خبر دادند که سردار غلامعلی نکویی فرمانده انتظامی استان اعلام کرد: هنوز علت واقعی حریق این مخازن مشخص نیست و آنچه اعلام شده بر اساس شنیده‌ها بوده است.

با تماس خبرنگار مهر با درویش نارویی فرماندار ایرانشهر برای مصاحبه وی حاضر به گفتگو نشد و گفت: با مسئولان استان در این خصوص تماس بگیرید.

پیگیری خبرنگار مهر در این خصوص ادامه دارد و تا زمان مخابره این خبر هنوز موفق به تماس با مسئولان استان نشده است.

بر اساس بررسی صورت گرفته توسط خبرنگار مهر هنوز هیچ فرد یا گروه تروریستی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است .

شهرستان ایرانشهر در فاصله 325 کیلومتری زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.