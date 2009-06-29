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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۲

کشف مواد مخدر در کهگیلویه و بویراحمد 20درصد افزایش یافت

کشف مواد مخدر در کهگیلویه و بویراحمد 20درصد افزایش یافت

یاسوج - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: میزان کشفیات مواد مخدر در این استان در سال گذشته، نسبت به سال قبل از آن 20 درصد افزایش داشته است.

سردار کاظم مجتبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: در سال گذشته نزدیک به یکهزار و400 نفر از توزیع کنندگان و قاچاقچیان موادمخدر در سطح این استان دستگیر شدند که 20 نفر از این تعداد زن بودند.

مجتبایی عنوان کرد: از این افراد یک تن و 600 کیلوگرم انواع مواد مخدر در سطح استان کشف و ضبط گردید.

وی همچنین بیان کرد: 18 کمپ و مرکز درمان خصوصی و دولتی معتادان در سطح استان فعالیت می کنند و در سال گذشته سه هزار و 500 نفر در این کمپ‌ها و مراکز تحت درمان قرار گرفتند.

مجتبایی، ترویج فساد و بی بند باری، هویت گریزی و جذب جوانان به سمت و سوی مواد مخدر را از ترفندهای استکبار بیان کرد و افزود: موادمخدر مشکلات زیادی از جمله به خطرانداختن سلامت و زندگی افراد، معضلات اجتماعی، تضعیف دولت‌ها و عقب ماندگی کشورها را به بار می‌آورد.

وی تقویت ارزشهای معنوی جوانان را مهمترین راه مقابله و عامل باز دارنده به سمت مواد مخدر و هر گونه فساد دیگر در خانواده و جامعه عنوان کرد.

کد مطلب 904119

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