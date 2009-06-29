کشف مواد مخدر در کهگیلویه و بویراحمد 20درصد افزایش یافت

سردار کاظم مجتبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: در سال گذشته نزدیک به یکهزار و400 نفر از توزیع کنندگان و قاچاقچیان موادمخدر در سطح این استان دستگیر شدند که 20 نفر از این تعداد زن بودند.

مجتبایی عنوان کرد: از این افراد یک تن و 600 کیلوگرم انواع مواد مخدر در سطح استان کشف و ضبط گردید.

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وی همچنین بیان کرد: 18 کمپ و مرکز درمان خصوصی و دولتی معتادان در سطح استان فعالیت می کنند و در سال گذشته سه هزار و 500 نفر در این کمپ‌ها و مراکز تحت درمان قرار گرفتندمجتبایی، ترویج فساد و بی بند باری، هویت گریزی و جذب جوانان به سمت و سوی مواد مخدر را از ترفندهای استکبار بیان کرد و افزود: موادمخدر مشکلات زیادی از جمله به خطرانداختن سلامت و زندگی افراد، معضلات اجتماعی، تضعیف دولت‌ها و عقب ماندگی کشورها را به بار می‌آورد

وی تقویت ارزشهای معنوی جوانان را مهمترین راه مقابله و عامل باز دارنده به سمت مواد مخدر و هر گونه فساد دیگر در خانواده و جامعه عنوان کرد.