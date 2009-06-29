درگیری در بیروت یک کشته و چند زخمی بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، عصر روز یکشنبه طرفداران جریان حاکم در لبنان موسوم به 14 مارس و هواداران جنبش امل از طیف هشت مارس در منطقه عائشه یکی از محله های بیروت با یکدیگر درگیر شدند.

در این درگیری مسلحانه یک زن کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

پس از حضور نیروهای ارتش لبنان آرامش در منطقه درگیری برقرار شد. ارتش لبنان در بیانیه ای به آمد و شد در مناطق درگیری هشدار و به نیروهای خود دستور داد که به افراد مسلح در این مناطق شلیک کنند.

این درگیری پس ازآن صورت گرفت که "سعد الحریری" رئیس فراکسیون المستقبل مامور به تشکیل کابینه شد وازصبح روز یکشنبه رایزنی های خود را برای تشکیل دولت آغاز کرد.