رهبر معظم انقلاب اسلامی: معیار عدل عمل به قانون است/ خواص سیاسی مراقب رفتار و سخنان خود باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه اصلی ترین وظیفه این قوه را تامین عدالت و تحقق آن را در گرو عمل به قانون دانستند و با اشاره به مسائل اخیر کشور تاکید کردند: حل و فصل قضایا از طریق معیارهای قانونی امکان پذیر است و همه نخبگان، فعالان و جناح های سیاسی از هر دو طرف نیز باید از هرگونه تحریک احساسات و ایجاد خلل در یکپارچگی ملت پرهیز کنند.

دراین دیدار که جمعی از خانواده های شهدای حادثه هفتم تیر سال 1360 نیز حضور داشتند رهبر انقلاب اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره این شهدای گرانقدر به ویژه شهید آیت الله دکتر بهشتی افزودند: مهمترین ویژگی این حادثه قربانی شدن تعدادی از شخصیت های برجسته، مدیران ارشد، وزرا، نمایندگان مجلس و نخبگان سیاسی در راه هدف والای انقلاب و نظام اسلامی است.

حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه هدف از طراحی این ترورها، تهی کردن انقلاب اسلامی از شخصیت های برجسته و نخبه زدایی بود، خاطرنشان کردند: برخلاف تصور دشمنان، انقلاب اسلامی با وجود این ترورها، آسیب ندید بلکه پایه اصلی آن که ارتباط مردم با نظام است، مستحکم تر شد.

ایشان با اشاره به نقش بارز و برجسته شهید آیت الله بهشتی در انقلاب اسلامی و همچنین در پایه گذاری دستگاه قضائی اسلامی افزودند: در طول سی سال گذشته کارهای خوبی در قوه قضائیه انجام شده است، به خصوص در ده سال گذشته که شخصیت ممتاز و عالمی همچون آقای شاهرودی در رأس این قوه بوده است که باید از زحمات ایشان و همچنین مدیران ارشد دستگاه قضائی تشکر و قدردانی شود.

رهبر انقلاب اسلامی با یادآوری وظیفه اصلی قوه قضائیه برای تامین عدالت تاکید کردند: معیار عدل، عمل به قانون است و اگر قانون ملاک عمل در جامعه قرار گیرد، عدالت تحقق می یابد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه تحقق عدالت بسیار سخت و نیازمند زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری متعددی است، افزودند: تامین عدالت در جامعه علاوه بر همه این زیرساخت ها نیازمند توکل بر خدا و عزم راسخ است که این روحیه باید در قوه قضائیه گسترش یابد.

ایشان خاطرنشان کردند: مهمترین مسئله نتیجه و خروجی کار است که اگر این خروجی عدالت باشد، در پیشگاه خداوند متعال، مردم و نفس خود سرافراز خواهیم بود.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به موانع پیش روی تحقق عدالت افزودند: دشوارترین بخش اجرای عدالت، آنجایی است که طرف مقابل اقویا و زورگویان متوقع هستند که باید در برابر آنها ایستادگی کرد و فقط خداوند متعال و مٌر قانون را در نظر گرفت.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به مسائل اخیر کشور، معیارهای قانونی را راه حل قضایا دانستند و خاطرنشان کردند: در این قضایا نباید احساسات مردم به ویژه جوانان را تحریک کرد و آنان را در مقابل یکدیگر قرار داد زیرا ملت ایران با وجود اختلاف سلیقه ها، ملت یکپارچه ای است که با نظام خود روابط حسنه ای دارد.

ایشان افزودند: همین حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای نشان دهنده اعتماد آنان به نظام اسلامی است.

رهبر انقلاب اسلامی نتیجه بی قانونی را بسیار تلخ تر از اجرای قانون و احساس تلخی در کام برخی افراد دانستند و تاکید کردند: به لطف خداوند، ملت ایران ملتی مومن، آگاه و آماده حضور در صحنه است و مشکلی با نظام خود ندارد و این نخبگان و خواص سیاسی هستند که باید مراقب رفتار و سخنان خود باشند.

حضرت آیت الله خامنه ای با توصیه موکد به فعالان و جناح های سیاسی از هر دو طرف، برای تحریک نکردن احساسات طرف مقابل خاطرنشان کردند: اگر ملت و نخبگان سیاسی همدل و متحد باشند در آن هنگام وسوسه خناثان بین المللی و سیاستمداران ظالم و مداخله گر دیگر اثری نخواهد داشت.

ایشان با اشاره به اظهارات مداخله جویانه برخی مقامات آمریکایی و اروپایی در خصوص مسائل داخلی ایران تاکید کردند: این سردمداران با اظهارنظرهای سخیف درباره ایران به گونه ای صحبت می کنند که گویا همه مشکلاتشان تمام شده و فقط مشکل ایران باقی مانده است در حالی که آنها غافل از این هستند که هرجا از نظر مواضع سیاسی پا بگذارند، آنجا از نظر ملت ایران نجس خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه ملت ایران، ملتی هوشمند و صاحب تجربه است، افزودند: اینگونه جانبداری ها نتیجه عکس خواهد داد زیرا ملت ایران می دانند که در طول هشت سال دفاع مقدس و در زمانی که درحق این مردم جنایت شد و خانه های آنها را با بمب و موشک ویران و از بمب شیمیایی نیز استفاده کردند، این دولت ها هیچگونه اظهار ترحمی نکردند بلکه به دشمن ملت ایران کمک کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به جنایات و بی رحمی های آمریکا و برخی دولت های اروپایی در حق مردم افغانستان، عراق، پاکستان و فلسطین تاکید کردند: ترحم و مردم دوستی به دور از این دولت ها است و اینکه اکنون نسبت به ملت ایران یا برخی افراد داخل کشور، اظهار طرفداری می کنند، هدف آنها مشخص است و مردم هم این موضوع را متوجه می شوند.

ایشان در پایان خاطرنشان کردند: اگر اتحاد و روحیه استحکامی که انقلاب اسلامی به ملت داده است، حفظ شود، دشمنی، دشمنان اثری نخواهد داشت و هیچگاه نخواهند توانست به ملت ایران آسیبی وارد کنند.

در ابتدای این دیدار آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه حضور گسترده مردم در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را برگ زرین دیگری در تجربه مردم سالاری دینی دانست و با تبریک انتخاب مجدد دکتر احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور اسلامی ایران با رای بالای مردم و قدردانی از سخنان رهبر انقلاب اسلامی در خطبه های نماز جمعه گزارشی از فعالیت های انجام شده در قوه قضائیه در ده سال گذشته ارایه کرد.

رئیس قوه قضائیه با گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیر به ویژه شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی، در بیان سرفصل های برخی اقدامات انجام گرفته، به تدوین سیاست های کلان و توسعه قضائی، اصلاح فرآیند دادرسی و زیرساخت های دستگاه قضائی و ایجاد نظام برنامه محور در این قوه اشاره کرد و افزود: اصلاح سیاست های کیفری و حبس زدایی، قضازدایی و استفاده از نهادهای شبه قضائی و مدنی، کاهش اطاله دادرسی، تدوین سیاست های بهداشت حقوقی و قضائی، توسعه فرهنگ وکالت و مشاوره و بهره برداری از فناوری اطلاعات و نرم افزارهای جامع در فرآیند دادرسی از جمله خدمات انجام گرفته است.

ارتقای وضعیت حقوق شهروندی، ارتقای سطح آموزشی و علمی قضات و کارکنان، ارتقای سامانه های نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان، اصلاح قوانین و مقررات و نهادینه کردن پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع از طریق ایجاد سامانه ملاقات های مردمی از دیگر مواردی بود که آیت الله شاهرودی در گزارش خود به آنها اشاره کرد.