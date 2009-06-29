شعب تخصصی رسیدگی به پرونده های سرمایه گذاری در دادگاه های استان فعالیت می کنند

علی اکبر گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای حمایت از سرمایه گذاری های بخش خصوصی و دولتی شعبه هایی در دادگاه های استان برای رسیدگی به این گونه پرونده ها راه اندازی و فعالیت خود را آغاز کرده اند.

وی ادامه داد: این مهم در راستای تشکیل دفتر حمایت از سرمایه گذاری در استان انجام شده و در حال حاضر تمامی پرونده های مربوط به پروژه ها و طرح های اقتصادی در سطح استان در این شعبه های تخصصی و به صورت خارج از نوبت رسیدگی می شوند.

مدیرکل دادگستری استان کردستان بیان داشت: دفتر حمایت از سرمایه گذاری با حضور دستگاه های دولتی از جمله مدیران سازمانهای متولی صنعت و اشتغال، بانکهای عامل، صاحبان صنایع و موسسات مالی برگزار و در آن مسائل و مشکلات مربوط به پروژه ها و طرح های که دارای معارض و یا اینکه با بانک ها دچار مشکل شده اند، بررسی می شوند.

گروسی خاطرنشان کرد: در طول سال گذشته دفتر حمایت از سرمایه گذاری استان به صورت مستمر جلسات خود را برگزار کرده و مشکلات مربوط به پروژه ها و طرح های صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفته و با اتخاذ تصمیمات متقضی از تعطیل شدن آنها جلوگیری به عمل آمده است.

وی یادآور شد: در این راستا قضات شعبه های بررسی پرونده های مربوط به پروژه های سرمایه گذاری استان نیز در دوره های آموزشی لازم شرکت کرده و خارج از نوبت به این گونه مسائل رسیدگی می کنند.

مدیرکل دادگستری استان کردستان با اشاره به موفقیت آمیز بودن اجرای این سیاست کاری در سال گذشته در استان عنوان کرد: این کار در سال جاری نیز جزو اولویت های دادگستری استان کردستان خواهد بود چرا که نتیجه کار در سال گذشته بسیار مطلوب و رضایت بخش بود.