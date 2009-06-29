روحانیون خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، استاندار خراسان جنوبی صبح دوشنبه در این مراسم با اشاره به مشارکت 85 درصدی مردم در انتخابات و تحلیل وقایع اخیر در این راستا، گفت: 40 میلیون رای می‌ تواند قدرت چانه ‌زنی ایران را در عرصه بین ‌المللی بالا ببرد.

سیدصولت مرتضوی حضور حداکثری در انتخابات را نشان‌ دهنده علاقه مردم به انقلاب دانست و افزود: عده ‌ای قصد داشته و دارند شیرینی حضور مردم را تلخ کنند اما با هوشیاری ملت به اهدافشان نمی ‌رسند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه تاکنون کوچکترین اعتراض یا حتی دست نوشته ای در خصوص عدم پذیرش آرا در خراسان جنوبی واصل نشده است، یادآور شد: در خراسان جنوبی رقابت میان هواداران کاندیداها در کمال آرامش و سلامت برگزار شد و هیچگونه مشکلی در این رابطه نیز مشاهده نشده از این رو حساب اغتشاش طلبان از هواداران فهیم کاندیداها جداست.

امام ‌جمعه خضری نیز در این مراسم فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی را چشمگیر و گسترده دانست و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی از زمان تاسیس تاکنون منشا خیرات و برکات فراوانی در سطح منطقه بوده است.

حجت ‌الاسلام محمد سالاری اضافه کرد: سازمان تبلیغات اسلامی با فعالیت در بخشهای اعزام مبلغ، تشکلهای دینی، هیئتهای مذهبی، فعالیتهای قرآنی و امور مساجد در مناسبتهای مختلف سال، گام مهمی در اعتلای فرهنگ معارف دینی در استان برداشته است.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگی فرهنگی تبلیغی خضری یکی از موفق ترین اداره‌ ها در سطح بخش به شمار می‌ رود

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان جنوبی نیز در این مراسم یکی از خدمات ارزنده انقلاب را حضور روحانیت در جامعه به صورت چشمگیر دانست و گفت: انقلاب نیز به ‌واسطه ارتباط تنگاتنگ روحانیت با مردم توانسته است گسترش پیدا کند.

سیدمحمد کاظم علوی با اشاره به فعالیتهای ارزشمند روحانیت در طول تاریخ عنوان کرد: جامعه نیازمند خدمات فرهنگی روحانیت و قدردان وجود این قشر است.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه روحانیان نباید در محل تبلیغ خود وابسته به جریان خاصی باشند، خاطرنشان کرد: کار فرهنگی دیربازده است و نیاز به زمان طولانی دارد.