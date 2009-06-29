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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۱:۲۵

خورج:

پیشنهادی بهتر از پاس نداشتم

همدان - خبرگزاری مهر: مدافع تیم فوتبال پاس همدان گفت: به دلیل مصدومیتی که در طول فصل دچار آن شدم پیشنهادات کمتری نسبت به سال گذشته داشتم و پیشنهادی بهتر از پاس نداشتم.

امید خورج در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: پیشنهادی بهتر از پاس همدان نداشتم و تیم های خواهان در سطح همین تیم بودند، به همین دلیل برای تمدید وارد مذاکره شدم.

وی ادامه داد: اگر قرار بر تغییر تیم بود تمایل داشتم به تیمی که در لیگ حضور دارد بروم که از هیچ یک از این تیم ها پیشنهاد نداشتم.

خورج تصریح کرد: ‌از ذوب آهن زمانی که آذری مدیرعامل بود پیشنهاد داشتم و پیشنهاد مس کرمان نیز بعد از جذب قربانی منتفی شد.

وی اضافه کرد: با پاس همدان به توافق اولیه رسیده ام و فقط روی مسائل مالی و مدت زمان قرارداد اختلافات جزیی داریم که تا فردا تکلیفم مشخص می شود اما به طور قطع در این تیم می‌مانم.

خورج در مورد منصوریان خاطرنشان کرد: تجربه منصوریان که در سطح اول فوتبال ما حضور داشته به تیم ما کمک می کند و در این سال مربیگری به دلیل انگیزه بالا موفقیت‌هایی کسب خواهد کرد.

کد مطلب 904132

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