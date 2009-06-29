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۸ تیر ۱۳۸۸، ۹:۱۸

کوثری در گفتگو با مهر: کمیته ویژه شورای نگهبان"شورای حکمیت"نیست / لزوم افزایش ترکیب این کمیته

کوثری در گفتگو با مهر: کمیته ویژه شورای نگهبان"شورای حکمیت"نیست / لزوم افزایش ترکیب این کمیته

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است کمیته ویژه شورای نگهبان باید با چهره های معتدل دو جناح تکمیل شود.

اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کمیته ویژه پیشنهادی شورای نگهبان برای بررسی روند انتخابات و  نظارت بر بازشماری آراء  و تاثیر این راهکار بر آرامش جامعه و رفع برخی شبهات، گفت: برخلاف آنچه که برخی از محافل سیاسی رواج داده اند این شورا، شورای "حکمیت" نیست، بلکه شورایی نظارتی از معتمدان هردو جناح کشور است که صرفا بر بازشماری آراء نظارت خواهد کرد.

وی افزود: اگر ترکیب این گروه افزایش یابد و از چهره های سیاسی دیگر هم بدان اضافه شود، می تواند موفق تر باشد و اشکالی در این خصوص وارد نیست.

کوثری با اشاره به مخالفت میرحسین موسوی با ترکیب شورای نظارت و اصرار بر ابطال انتخابات گفت : ایشان از همان اول هیچ کس و هیچ چیز را جز حرف خودش قبول نداشت و رفتار سیاسی ایشان کاملا بر خلاف همه موازین قانونی و عرفی است.

کد مطلب 904135

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