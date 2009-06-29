تیمهای شرکت کننده در مسابقات شنای آبهای آزاد بندرگز کاهش یافت

سیدمحمد صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تا صبح امروز دوشنبه و تا شروع رسمی این مسابقات تیمهایی از استانهای بوشهر، مازندران، گیلان، گلستان و کیش برای شرکت در این مسابقات به بندر گز آمده اند.

وی اظهار داشت: این درحالی است که هشت تیم برای شرکت در این مسابقات کشوری اعلام آمادگی کرده بودند به طوری که تیمهای سیستان و بلوپستان، هرمزگان و قشم برای حضور در این مسابقات حاضر نشده اند.

وی خاطرنشان کرد: اولین دوره مسابقات لیگ شنای آبهای آزاد در دو رده سنی زیر و بالا 20 سال به مسافت سه کیلومتر در ساحل بندر گز انجام می شود.

به گفته صالحیان، در هر رده سنی چهار ورزشکار از هر تیم رقابت می کنند و از این تعداد هشت ورزشکار از استان گلستان هستند.

دبیر هیئت شنای گلستان بیان داشت: شرایط برای برگزاری این مسابقات مهیا بوده و مشکلی وجود ندارد و امید است مسابقاتی خوبی برگزار شود.

وی از تلاشهای مسئولان استان، شهرستان و فدراسیون در برگزاری و هماهنگی این دوره از مسابقات در استان گلستان قدردانی کرد.