13 راهکار مدیریت خشکسالی در بخش کشاورزی

سید رحیم سجادی در گفتگو با مهر گفت: استفاده از تجربیات موفق جهانی و جمع آوری و ثبت تجربه های سازمانها و موسسات و مستند سازی و ساماندهی آنها و همچنین ترجمه مقالات و کتابهای بین المللی در ارتباط با کاهش اثرات ناشی از خشکسالی از جمله راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت خشکسالی در کشور است.

مدیرکل شبکه ها و روشهای آبیاری وزارت جهادکشاورزی انجام مطالعات مدیریت بازرگانی و ارایه راهکارهای اجرایی برای استفاده حداکثراز باران را از دیگر راهکارها اعلام کرد و افزود: انجام اقدامات فنی و مدیریتی در آبیاری شامل مدیریت آب کشاورزی، آبیاری تکمیلی در اراضی دیم، آبیاری با استفاده از سیلابهای دوره ای و روش کم آبیاری در بخش کشاورزی به منظور مدیریت خشکسالی برنامه ریزی شده است.

وی تصریح کرد: برنامه توسعه شبکه های جمع آوری فاضلابهای شهری و روستایی، بهبود تصفیه فاضلاب از طریق احداث ایستگاههای مدرن همچون راکتورها و استفاده مطلوب از این منبع غنی پیشنهاد شده است.

سجادی با اشاره به کاهش اثرات خشکسالی خاطرنشان کرد: مدرن سازی سامانه های آبیاری با استفاده از رهیافتهای مشارکتی و یکپارچه سبب افزایش بهره وری آب بدون افزایش مصرف کل آب می شود به نحوی که انجام عملیات توسعه روشهای نوین آبیاری و اصلاح و بهبود روشهای آبیاری سنتی با کاهش اثرات خشکسالی همراه است.

وی ایجاد سیل بندها و کنترل سیلابها را از دیگر موارد پیشنهادی در راستای مدیریت خشکسالی در بخش کشاورزی خواند و گفت: احداث آب بندانها، احیای و مرمت قنوات، احداث استخرهای ذخیره آب قبل از انجام پروژه های آبیاری و پرورش ماهی در این استخرها، تحویل حجمی آب به بهره برداران، ایجاد ساماندهی نظام بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب و آبیاری به مدیریت خشکسالی و همزیستی با آن منتهی می شود.