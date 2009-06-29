سازمان لیگ هرچه سریعتر اسامی محرومان را اعلام نماید

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کاظم اولیایی در خصوص اعلام نشدن اسامی محرومان لیگ نهم، خاطرنشان کرد: مسئولان فدراسیون فوتبال با ادامه این روند و اعلام نکردن اسامی محرومان با حیثیت بعضی از افراد بازی می کنند.

وی افزود: متاسفانه در چند روز اخیر شاهد مصاحبه های متناقض ازسوی مسئولان فدراسیون بوده ایم که این نشان دهنده آن است که بعضی از تصمیمات در داخل فدراسیون گرفته نمی شود و این موضوع به ضرر فوتبال ما خواهد بود.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان در خصوص وضعیت تیمش نیز، گفت: کمیته فنی وظیفه بستن تیم را برعهده دارد.

اولیایی درخصوص غیرحرفه ای بودن تکمیل تیم قبل از انتخاب سرمربی، تصریح کرد: باشگاه بزرگتر از سرمربی است و کمیته فنی ما از افراد با تجربه ای تشکیل شده است که به خوبی می توانند این وظیفه را انجام دهند.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان اظهار داشت: پورحیدری در انتخاب سرمربی اختیار تام دارد و او به عنوان رئیس کمیته فنی با مشورت با سایر اعضای این کمیته فرد مورد نظر خود را به من معرفی خواهد کرد.

اولیایی با اشاره به راهکارهای خود برای پیشرفت لیگ نهم، گفت: امیدوارم تغییراتی در لیگ ایجاد شود که باعث پیشرفت و پویایی هر چه بیشتر آن شود.

وی ادامه داد: فدراسیون اگر به چارچوب وظایفش در اساسنامه دقت کند مطمئن باشید فوتبال بسیار پیشرفت خواهد کرد ولی متاسفانه فدراسیون به جای دقت به اساسنامه فقط به دنبال کارهای حاشیه ای است و این موضوع به ضرر فوتبال ایران است.