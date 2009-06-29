نیروهای عراقی آماده حفظ امنیت کشورشان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، ژنرال "ریموند اودیرنو" که عصر روزگذشته با شبکه خبری سی.ان.ان در بغداد مصاحبه می کرد در ادامه گفت : من معتقدم که آنها ( نیروهای امنیتی عراق ) آماده هستند. آنها مدت زیادی است که برای این منظور تلاش می کنند.

بر اساس این گزارش، از فردا سه شنبه خروج نظامیان آمریکایی از شهرهای عراق آغاز می شود و بدین ترتیب حفظ امنیت داخل شهرها به نیروهای عراقی واگذار می شود.

فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق در ادامه گفت : به رغم حملات تروریستی روزهای گذشته، شاهد پیشرفت مداوم نیروهای امنیتی و حتی دولت عراق در ماه های گذشته بوده ایم.

نیویورک تایمز در گزارش خود می نویسد : زمان تعیین شده برای خروج نظامیان آمریکایی از شهرهای عراق موجب نگرانی برخی از افسران ارتش این کشور شده زیرا برخی مدعی اند که با خروج نظامیان آمریکایی از شهرها خشونت مجددا افزایش می یابد.

اما ژنرال اودیرنو در این باره می گوید : اگربعد از خروج نیروهای آمریکایی از شهرها، نیروهای امنیتی عراق به کمک احتیاج داشته باشند هر گونه درخواستی را با توجه به هماهنگیهای موجود پاسخ خواهیم داد.

اودیرنو در ادامه با این سخنان "نوری مالکی" نخست وزیر عراق، که خروج نیروهای آمریکایی از شهرهای عراق را یک "پیروزی بزرگ" خوانده بود مخالفت کرد.