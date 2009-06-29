تشکیل کمیته امور رفاهی دستیاران/ تدوین آیین نامه انتخاب دستیار برگزیده

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبات هفتاد و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی گفت: تشکیل کمیته راهبردی امور فرهنگی، رفاهی و پیشرفت تحصیلی دستیاران تخصصی، فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی پزشکی در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی به تصویب شورا رسید.

وی اضافه کرد: این کمیته به منظور تعیین جهت گیری، سیاستگذاری، برنامه ریزی کلاسی و امور فرهنگی و رفاهی دستیاران در مقاطع مختلف تخصصی، فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی تشکیل شده است.

محققی خاطرنشان کرد: این کمیته در دبیرخانه مستقر می شود و مقرر شده است آیین نامه اجرایی و پیگیری موضوع در نشست آتی شورا نهایی و به تصویب برسد. از این پس امور مرتبط به دستیاران در این کمیته پیگیری خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به دیگر مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در مورد دستیاران به مهر گفت: آیین نامه اجرایی چگونگی تعیین افراد برگزیده در دوره های دستیاری تخصصی، فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) تدوین و به شورا ارائه شد.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی گفت: در حال حاضر مبنای تعیین افراد برگزیده امتحانات کتبی و شفاهی است که بر اساس این آیین نامه علاوه بر نمرات افراد برگزیده، فعالیت معتبر پژوهشی، فعالیتهای موثر آموزشی، فعالیت موثر فرهنگی، رعایت موازین اخلاق پزشکی، خدمات موثر و Log Book نیز در انتخاب افراد برگزیده موثر خواهد بود.