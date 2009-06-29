آثار نویسنده مشهور چک در راه ایران

به گزارش خبرنگار مهر، این کتابها را فروغ پوریاوری در دست ترجمه دارد و مراحل نهایی ویرایش را می‌گذرانند.

"ناگهان در تابستان" ،"عشق و آشغال" و"نه فرشته نه قدیس" عناوین رمانها و "اولین عشق‌های من"، "کار گِل" و "عشق‌های یکشبه" نیز عناوین مجموعه داستانهای کلیما هستند که قرار است همگی توسط انتشارات آگه منتشر شود.

پیشتر نیز رمانهای "روح پراگ و مجموعه مقاله‌های دیگر" و "در انتظار تاریکی در انتظار روشنایی" از این نویسنده مشهور بلوک شرق اروپا توسط همین مترجم (پوریاوری) به فارسی ترجمه و منتشر شده بود.

بسیاری ایوان کلیما را پس از میلان کوندرا بهترین نویسنده‌ معاصر جمهوری چک می‌دانند. کلیما 78 سال دارد و کتاب "روح پراگ" او که در سال 1995 منتشر شد نخستین کتابی است که از وی به زبان فارسی برگردانده شده است. از این نویسنده تا کنون بیش از 30 عنوان کتاب منتشر شده است.