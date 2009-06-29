آذربایجان غربی باید از ظرفیت گردشگری سدها استفاده کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمدباقر داریانی یکشنبه شب در جلسه مشترک دومین جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شورای فنی استان در بخش دیگری از سخنان خود به استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای گردشگری استان تاکید کرد و افزود: با حمایتهای دولت و ارائه تسهیلات روند سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق گردشگری و زیرساختهای این صنعت رشد یافته است.

وی به بارندگی های مناسب همچنین افزایش میزان آب پشت سدهای استان اشاره کرد و بیان داشت: این امر فرصت خوبی است که با توسعه زیرساختهای صنعت گردشگری در این اماکن امکان جذب توریسم را افزایش دهیم.

وی حفاظت از زیست بومهای با ارزش را از رویکردهای مهم برنامه های عمرانی و توسعه ای دولت در استان عنوان کرد و اظهارداشت: تالابها به عنوان ذخیره گاههای مهم طبیعی نقش اساسی در حفاظت از محیط زیست و گونه های با ارزش جانوری دارند بنابراین تامین حق آبه این زیست بوم ها ضروری است.

داریانی با بیان اینکه از 30 تالاب استان 5 تالاب در فهرست ملی و بین المللی ثبت شده است، گفت: 35 درصد جمعیت پرندگان کشور در زیستگاه های با ارزش استان فصول مختلف سال را سپری می کنند و حفاظت از این زیستگاهها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی در ادامه سخنان خود به توانمندیهای مختلف شهرستان نقده در بخشهای تولیدی، صنعتی و گردشگری اشاره کرد و یادآور شد: برای بهره مندی بیش از پیش از این ظرفیتها در چهار سال گذشته اقدامات چشمگیری انجام شده است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه به سد حسنلو نقده اشاره کرد و گفت: سد حسنلو با ظرفیت ذخیره سازی 96 میلیون میلیون مترمکعب آب علاوه بر زیرپوشش قراردادن 16 هزار و 700 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان نقده از ظرفیت منحصر بفردی درامر گردشگری دارد.

فرماندار شهرستان نقده نیز در این جلسه گفت: امسال 130 پروژه با اختصاص بیش از 634 میلیارد ریال در حوزه های مختلف عمرانی اجرا خواهد شد.

حسین یوسفی با بیان اینکه 39 پروژه نیمه تمام در شهرستان نقده از سالهای گذشته مانده است، افزود: برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها یکصد و پنجاه و هشت میلیارد تومان لازم است.

وی یادآور شد: در دور دوم سفر استانی رئیس جمهور به آذربایجان غربی هشت مصوبه با 25 میلیارد ریال در بخشهای مختلف عمرانی، تولیدی و آموزشی و به همراه تاسیس منطقه ویژه ای اقتصادی در شهرستان نقده تصویب شد که موجب توسعه و رونق اقتصادی منطقه خواهند شد.

فرماندار نقده در ادامه تامین اعتبار پروژه های نیمه تمام و تسریع در اجرای مصوبات دور دوم ریاست جمهوری را خواستار شد.