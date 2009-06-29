طالبان به مواضع خود در افغانستان بازگشته اند/ شکست ناتو و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، ژنرال "مایکل فلین" در حین بازدید از مناطق شمال افغانستان، اظهار داشت: متاسفانه به شورشیان افغانی فرصت کافی برای بازسازی نیروهای شان داده شده و آنان در حال بازگشت به پایگاه هایی هستند که پس از 11 سپتامبر 2001 آنها را ترک کرده بودند.

پس از گذشت 8 سال از سرنگونی طالبان در افغانستان، اخیرا قدرت آنها به حدی رسیده است که مقامات آمریکایی را به فکر اتخاذ تدابیر جدید در مبارزه با آنان واداشته است.

رئیس اطلاعات نیروهای چند ملیتی تحت فرماندهی ناتو در افغانستان (ISAF) در ادامه افزود: جنگجویان طالبان اخیرا به اکثر پایگاه های قبلی خود در مناطق جنوبی، شرق و برخی از پایگاه ها در شمال افغانستان بازگشته اند.

وی فقدان نیروهای ارتش و پلیس افغانستان در این مناطق را از دلایل اصلی این امر عنوان کرده است.

آمریکا بعد از 11 سپتامبر 2001 با ادعای مبارزه با تروریسم به افغانستان و 2 سال بعد به عراق حمله کرد که این دو جنگ چیزی جز ویرانی و کشتار در این دو کشور در پی نداشته است.