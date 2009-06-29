پایان مهلت اعتراض به آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اعلام کلید اولیه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد پزشکی و پایان مهلت اعتراض به سئوالات، داوطلبان این آزمون تنها تا پایان وقت امروز فرصت دارند فرمهای اعتراض خود را به صورت اینترنتی ارسال کنند.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی فقط منابع اعلام شده آزمون می تواند به عنوان منبع طرح اعتراض مورد استفاده قرار گیرد. به اعتراضاتی که به هر شکل، خارج از فرم اینترنتی و یا بعد از زمان تعیین شده و به روشی غیر از ارسال با اینترنت به دبیرخانه فرستاده شوند، رسیدگی نمی شود.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد پزشکی با حضور 42 هزار داوطلب در 50 رشته در روزهای پنجشنبه و جمعه 28 و 29 خرداد ماه سال جاری برگزار شد که یک هزار و 506 نفر در این آزمون پذیرفته می شوند.