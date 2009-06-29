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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۶

مرکز سنجش پزشکی اعلام کرد:

پایان مهلت اعتراض به آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی

پایان مهلت اعتراض به آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی

مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد: مهلت اعتراض به سئوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال 88 امروز پایان می پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اعلام کلید اولیه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد پزشکی و پایان مهلت اعتراض به سئوالات، داوطلبان این آزمون تنها تا پایان وقت امروز فرصت دارند فرمهای اعتراض خود را به صورت اینترنتی ارسال کنند.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی فقط منابع اعلام شده آزمون می تواند به عنوان منبع طرح اعتراض مورد استفاده قرار گیرد. به اعتراضاتی که به هر شکل، خارج از فرم اینترنتی و یا بعد از زمان تعیین شده و به روشی غیر از ارسال با اینترنت به دبیرخانه فرستاده شوند، رسیدگی نمی شود.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد پزشکی با حضور 42 هزار داوطلب در 50 رشته در روزهای پنجشنبه و جمعه 28 و 29 خرداد ماه سال جاری برگزار شد که یک هزار و 506 نفر در این آزمون پذیرفته می شوند.

کد مطلب 904146

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