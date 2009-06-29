تاکید آمریکا بر بازگشت "زلایا" به قدرت در هندوراس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام ارشد در دولت اوباما گفته است که ایالات متحده همچنان "خوزه مانوئل زلایا" رئیس جمهوری مخلوع هندوراس را به عنوان مقام رسمی این کشور برسمیت می شناسند.

روز گذشته و پس از بروز ناآرامی های پیش از رفراندم قانون اساسی در هندوراس، رئیس جمهوری ژنرال رومنو واسکز، فرمانده ارتش این کشور را به سبب نافرمانی برکنار کرد.

این مسئله سبب شد تا ارتش به خشم آمده و پایتخت هندوراس را در اختیار خود بگیرد و متعاقب آن رئیس جمهوری را دستگیر و به کاستاریکا تبعید کند.

این دستگیری پس از آن صورت گرفت که زلایا خواستار برگزاری رفراندومی برای قانون اساسی شده بود. وی در نظر داشت تا علی رغم وجود مخالفت هایی از سوی کنگره و اعضای حزبش، زمینه هایی را برای اصلاحات بیشتر قانون اساسی فراهم آورد تا بتواند مجدد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، اما هم ارتش با این موضوع مخالفت کرد و هم دادگاه عالی این اقدام او را غیر قانونی و مغایر با قانون اساسی دانست.

این مقام آمریکایی که نامی از او برده نشده در یک کنفرانس خبری با خبرنگاران گفته است: "بر اساس مقررات ما زلایا را رئیس جمهوری منتخب و قانونی هندوراس می دانیم نه کس دیگری را".

رویترز گزارش می دهد که آمریکا قویاً به دنبال جلب پشتیبانی از سوی سازمان کشورهای آمریکایی برای تصویب قطعنامه ای برای محکوم کردن کودتا علیه زلایا است.

یک مقام دیگر آمریکا می گوید: این فرایندی نیست که باید به شیوه دوجانبه از سوی هر کشوری در قاره آمریکا در آن دخالت شود.

این دو مقام آمریکایی همچنین پیشتر اعلام کرده بودند که آمریکا اقدام ارتش هندوراس را در برکناری زلایا محکوم می کند و خواستار بازگشت حکومت قانون و یافتن راه حل مسالت آمیز از طریق گفتگوست.