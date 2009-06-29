آماده شدن شش کمپینگ گردشگری در همدان

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: برای ایجاد و بهره‌برداری از این کمپینگ‌ها در مجموع 18 هزار متر مربع زمین و اعتباری بیش از 6 هزار میلیون ریال هزینه شده است.

وی گفت: این کمپینگ‌ها در شهرستان‌های همدان، نهاوند، ملایر، تویسرکان، بهار و رزن در مردادماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان تصریح کرد: در حال حاضر تعداد 11 هتل و هتل آپارتمان با ظرفیت 895 تخت و 18 مهمانپذیر با ظرفیت‌ 655 تخت در استان پذیرای افزون بر یک و نیم میلیون نفر گردشگر در سال است.