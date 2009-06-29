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۸ تیر ۱۳۸۸، ۹:۵۸

برای قضاوت دررقابتهای جهانی؛

تلاش کمیته داوران فدراسیون کشتی برای افزایش تعداد داوران المپیکی

تلاش کمیته داوران فدراسیون کشتی برای افزایش تعداد داوران المپیکی

در حالی که تنها داوران المپیکی حق قضاوت در رقابتهای جهانی دانمارک را دارند ایران فقط یک داور المپیکی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان کمیته داوران فدراسیون کشتی در تلاش هستند با اعزام چند داور درجه یک بین المللی به رقابتهای جوانان جهان در ترکیه تعداد داوران المپیکی کشتی ایران را با قضاوت در این رقابتهای درجه یک افزایش دهند.

مسئولان کمیته داوران فدراسیون کشتی درتلاش هستند با اعزام چهار داور به این رقابتها تعداد داوران المپیکی کشتی ایران را به 3 نفر افزایش دهند. در حال حاضر بهمن طالبی تنها داور المپیکی کشتی ایران است.

رقابتهای کشتی جوانان جهان 12 تا 17 مردادماه در شهر آنکارا ترکیه برگزار می شود. رقابتهای جهانی دانمارک 30 شهریور ماه تا 5 مهرماه در شهر هرنینگ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 904152

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