متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر پاستوریزه و کره پاستوریزه اندکی افزایش ولی بهای پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل کاهش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود.

همچنین در همین مدت بهای تخم مرغ کاهش یافت و شانه ای 23000 الی 32000 ریال فروش می رفت. در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک کاهش جزئی و بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود.

در گروه حبوب بهای لپه، نخود، عدس، لوبیا چشم بلبلی و لوبیا قرمز افزایش ولی بهای نخود و لوبیا سفید کاهش داشت، قیمت لوبیا پیتی ثابت بود. در خوار و بار فروشی های مستقر در میادین زیر نظر شهرداری اقلام حبوب عرضه نمی گردید.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری تهران سیب قرمز تخم لبنان، سیب زرد تخم لبنان، سیب گلاب، شلیل و شبرنگ، گیلاس و انگور عرضه نمی گردید و پرتقال درجه یک عرضه کمی داشت ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری می فروختند.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب قرمز تخم لبنا، سیب زرد تخم لبنان، سیب گلاب، زردآلو، طالبی و خربزه افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت پیاز و سیب زمینی افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه کاهش یافت.

در گروه سبزی های تازه قیمت پیاز و سیب زمینی افزایش ولی بهای ایر اقلام این گروه به ویژه کدو سبز کاهش یافت. در این هفته بهای گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و قیمت گوشت گوسفند و گوشت مرغ کاهش داشت.

در هفته مورد بررسی، بهای چای خارجی، روغن نباتی جامد، قند و شکر کاهش یافت. قیمت روغن نباتی مایع ثابت بود.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیرپاستوریزه معادل 1/0 درصد کاهش ولی بهای کره پاستوریزه و پنیر پاستوریزه به ترتیب معادل 3/0 درصد و 1/0 درصد افزایش یافت. قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود. بهای تخم مرغ معادل 7/3 درصد کاهش داشت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج قیمت برنج داخله درجه یک 2/0 درصد کاهش داشت و بهای برنج وارداتی غیرتایلندی و برنج داخله درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب قیت لوبیا چیتی ثابت بود. بهای نخود معادل 3/0 درصد و لوبیا سفید 5/0 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 2/0 درصد تا 4/9 درصد افزایش یافت.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه های تازه قیمت سیب قرمز تخم لبنان معادل 5/5 درصد، سیب زرد تخم لبنان 4/4 درصد، سیب گلاب 0/6 درصد، زردآلو 5/2 درصد تا 7/4 درصد و خربزه 1/17 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 1/1 درصدتا 9/12 درصد کاهش داشت.

در گروه سبزی های تازه قیمت پیاز و سیب زمینی هر یک معادل 1/2 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 5/1 درصد تا 4/10 درصد کاهش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در این هفته قیمت گوشت گوسفند معادل 2/0 درصد و گوشت مرغ 9/3 درصد کاهش یافت. قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته مورد گزارش، بهای قند معادل 4/0 درصد، شکر و چای خارجی هر یک معادل 1/0 درصد و روغن نباتی جامد 9/1 درصد کاهش یافت. قیمت روغن نباتی مایع ثابت بود.