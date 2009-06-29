ساخت سومین پایگاه فضایی آژانس فضایی اروپا در آرژانتین

به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس فضایی اروپا سومین پایگاه فضایی خود را در راستای پشتیبانی از برنامه های فضایی خود در کشور آرژانتین احداث خواهد کرد. این پایگاه اولین سازه آژانس اروپا در کشور آرژانتین به شمار می رود.

پایگاه جدید در استان مندوزا و در حدود هزار کیلومتری غرب بوئنوس آیرس احداث خواهد شد. به گفته مقامات آژانس منطقه مالارژ در میان بیابانی واقع شده است که تحت تاثیر تداخلات رادیویی نبوده و به همین دلیل برای احداث چنین پایگاهی کاملا مناسب خواهد بود.

شبکه فضایی عمیق آژانس فضایی اروپا در حال حاضر به دو پایگاه ردیابی 35 متری مجهز است که یکی از آنها در اسپانیا و دیگری در استرالیا واقع شده است. در آینده ای نزدیک سومین پایگاه در آرژانتین به این دو پایگاه افزوده شده و در نهایت هفت پایگاه 15 متری مرکز شبکه ESTRACK را تشکیل خواهند داد.

صفحه 600 تنی این پایگاه جدید می تواند پوششی کامل و 360 درجه از فضا را در اختیار دانشمندان قرار دهد تا در شرایط اضطراری طی انجام انواع ماموریتهای فضایی دانشمندان بتوانند از تکمیل بودن ارتباطات با ماموریت اطمینان داشته و بازگرداندن اطلاعات به دست آمده به زمین را تضمین کنند.

بر اساس گزارش اسپیس دیلی، ساخت این پایگاه پس از تایید نهایی مقامات آرژانتینی در انتهای ماه آگوست آغاز شده و آنتن آن از سال 2012 فعالیت خود را در راستای پشتیبانی از ماموریتهای اکتشافی و علمی آغاز خواهد کرد.