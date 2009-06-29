منابع صهیونیستی مدعی دیدار محرمانه نتانیاهو با امیر قطر در پاریس شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عبری زبان اسرائیل الیوم، این دیدار در هتل "کریون" در مرکز پاریس برگزار شد. به جزئیات این دیدار اشاره ای نشده است.

روزنامه های صهیونیستی از افشای این دیدار خودداری کرده اند.

به نوشته این روزنامه صهیونیستی بنیامین نتانیاهو و شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی در هتل کریون در فاصله نزدیک به هم اقامت داشتند و زمانی که این دو در کنار یکدیگر مشغول گفتگو بودند برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه وارد هتل شده است.

هتل کریون هنگام حضور نخست وزیر رژیم صهیونیستی و امیر قطر تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشت به طوری که علاوه بر یگان ویژه، بالگردهای نظامی تمامی حرکات اطراف هتل را زیر نظر داشتند.

رژیم صهیونیستی و قطر طی سال های اخیر دارای روابط هستند. رابطه دوحه و تل آویو پس از امضای توافقنامه اسلو در اواسط دهه 90 آغاز شده و این روابط در سطح دفتر نمایندگی تجاری است.