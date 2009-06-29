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۸ تیر ۱۳۸۸، ۹:۴۶

احمدی نژاد:

خداوند حادثه هفتم تیر را منشاء پیروزیهای مکرر برای انقلاب قرار داد

خداوند حادثه هفتم تیر را منشاء پیروزیهای مکرر برای انقلاب قرار داد

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه خدای متعال خون شهیدان هفتم تیر را مهر تضمینی برای حفظ اصالت‌های انقلاب اسلامی نمود، تصریح کرد: خدای متعال به رغم تصور شیطان،حادثه هفتم تیر را منشأ پیروزی‌های مکرر برای انقلاب قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد در جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و با بیان اینکه خون شهدای هفتم تیر خط انقلاب را از ضدانقلاب جدا کرد، اظهارداشت: در اوایل انقلاب اسلامی هجمه‌های سنگین تبلیغی و سیاسی از سوی دشمنان سازماندهی شده بود اما هفتم تیر روز فصل و جداشدن و روزی بسیار مهم در تاریخ انقلاب اسلامی است.

رئیس‌جمهور با خطاب قرار دادن شهیدان هفتم تیر بالاخص سید و سالار شهیدان انقلاب، شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی تاکید کرد: ملت ایران مؤمن‌تر و مصمّم‌تر راه شهدای هفتم تیر را ادامه خواهد داد و بر آرمان‌های ایشان پایدار خواهد بود.

در این جلسه احکام برنامه پنجم کشور با عنوان «پیشرفت و عدالت» در بخش فرهنگی مورد بحث و تبادل نظر اعضای دولت قرار گرفت و ادامه آن به جلسه بعدی هیئت دولت موکول شد.

همچنین تعدادی از پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
 
کد مطلب 904157

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