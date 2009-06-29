خداوند حادثه هفتم تیر را منشاء پیروزیهای مکرر برای انقلاب قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد در جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و با بیان اینکه خون شهدای هفتم تیر خط انقلاب را از ضدانقلاب جدا کرد، اظهارداشت: در اوایل انقلاب اسلامی هجمه‌های سنگین تبلیغی و سیاسی از سوی دشمنان سازماندهی شده بود اما هفتم تیر روز فصل و جداشدن و روزی بسیار مهم در تاریخ انقلاب اسلامی است.



رئیس‌جمهور با خطاب قرار دادن شهیدان هفتم تیر بالاخص سید و سالار شهیدان انقلاب، شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی تاکید کرد: ملت ایران مؤمن‌تر و مصمّم‌تر راه شهدای هفتم تیر را ادامه خواهد داد و بر آرمان‌های ایشان پایدار خواهد بود.



در این جلسه احکام برنامه پنجم کشور با عنوان «پیشرفت و عدالت» در بخش فرهنگی مورد بحث و تبادل نظر اعضای دولت قرار گرفت و ادامه آن به جلسه بعدی هیئت دولت موکول شد.



همچنین تعدادی از پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.





کد مطلب 904157