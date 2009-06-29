کاظم اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد خبر تعلیق 8 باشگاه لیگ برتری که پاس همدان هم یکی از آنهاست، گفت: توصیه من به مدیران باشگاه‌های لیگ برتری این است که سازمان لیگ را به خاطر پرداخت نکردن بدهی باشگاه‌ها تعلیق کند.

وی ادامه داد: در تمام دنیا حق پخش تلویزیونی، تبلیغات محیطی و فروش بلیت سه منبع مهم درآمد باشگاه‌هاست اما در ایران این منابع در اختیار فدراسیون قرار دارد، با این شرایط ابتدا فدراسیون فوتبال بدهی باشگاه‌ها را پرداخت کند و پس از آن ما بدهی بازیکنان خود را پرداخت می کنیم.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان تاکید کرد: یکی از مهمترین افتخارات این فدراسیون 2 ساله، گرفتن حق پخش تلویزیونی است، همچنین تبلیغات محیطی هم که در اختیار یکی از شرکت های وابسته به سازمان تربیت بدنی(صندوق حمایت از پیشکسوتان) است و در نهایت بلیت فروشی هم که زیر نظر فدراسیون انجام می شود، قطعا درآمدهایی این سه بخش در حدود 12-13 میلیارد تومان است و اگر فدراسیون سهم باشگاه‌ها را از این منابع بپردازد، ما هم بدهی بازیکنان خود را پرداخت می کنیم.

اولیایی با بیان اینکه وقتی خودشان به باشگاه‌ها بدهکار هستند، چگونه خواهان پرداخت بدهی دیگران هستند، اظهار داشت: به عقیده من تعلیق فعالیت‌های باشگاه‌هایی مانند ما موضوع شوخی است و آن را جدی نمی گیریم اما اولین کاری که انجام می دهیم، تعلیق سازمان لیگ است.

وی با انتقاد از نحوه اعلام خبرتعلیق فعالیت‌های 8 باشگاه‌ اظهار داشت: متاسفانه پیش از اعلام این خبر به باشگاه‌ها آن را مطبوعاتی کردند که این نشان می دهد فدراسیون به خوبی اداره نشده و فعالیت‌های آن بصورت جزیره ای است که در مجموع به مصلحت فوتبال ایران نیست. امیدوارم مسئولان هرچه زودتر مشکلات موجود را حل کرده تا بیشتر از این فوتبال ما عقب نیفتد.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان درپایان گفت: امیدوارم مسئولان فدراسیون فوتبال هرچه زودتر و همانطور که تراز مالی خود را به AFC اعلام کردند، این تراز را رسما اعلام کنند تا ما هم متوجه شویم چقدر از آنها طلبکاریم و با دریافت این مبالغ، بدهی مان به بازیکنان باشگاه خود را پرداخت کنیم.