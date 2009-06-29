8 تیم لیگ برتری و 6 دسته اولی تعلیق شدند/ انتشار ریز بدهی ها

به گزارش خبرگزاری مهر ، مجتبی شریفی در نامه ای به دبیرکل فدراسیون فوتبال از او خواست براساس صدور آرای قطعی کمیته انضباطی و با توجه به اینکه مستندات باشگاهها مبنی بر اجرای احکام مذکور و رضایت شکات ملاحظه نشده لیست بدهی و باشگاهها را به شرح ذیل اعلام کرد و از نبی خواست براساس مفاد ماده 70 و بند «د» ماده 32 آئین نامه انضباطی از ثبت هر گونه قرارداد و یا فعالیت باشگاهها جلوگیری شود.

شریفی در پایان نامه نوشت بدیهی است باشگاهها و یا افرادی که حسب مورد به پرداخت جریمه نقدی محکوم و تاکنون از اجرای رای ، استنکاف کرده اند هم مشمول مقررات فوق می شوند. البته در صورت پرداخت مطالبات از سوی باشگاهها ارائه اصل رسید به کپی کمیته انضباطی جهت محکومه شدن پرونده الزامی است.

مسلما موارد جدید نیز در کمیته انضباطی در حال رسیدگی می باشد که مبالغ اخذ نشده از باشگاه ها به عنوان بدهی، متعاقبا اعلام می شود

1- استقلال تهران

تئودور یونگ 83213 یوور

میثم بائو 000/000/148 ریال

باشگاه پاس همدان 20 درصد از کل قرارداد خسرو حیدری بابت انتقال به استقلال تهران



2- پاس همدان

مهدی خیری 000/000/140 ریال



3- راه آهن شهرری

علی نیکجو 000/000/640 ریال

داود مهابادی 000/000/400 ریال



4- صباباطری قم

سعید بیگی 000/000/600 ریال

یحیی گل محمدی 000/000/500 ریال

آلن آویچ 000/000/400 ریال

نناد تیمکوف 000/000/200 ریال

شاهین صمدیان 000/000/400 ریال

اسماعیل اردلان 000/000/40 ریال



5- پرسپولیس تهران

سمانه رضایی 000/000/40 ریال

حسین کعبی 000/000/450 ریال

ناصر ابراهیمی 000/000/240 ریال

فربد قلعه دار 000/750/156 ریال

مجید پروین 000/000/255 ریال

علیرضا نقیان 000/500/226 ریال

باشگاه سرخ پوشان 000/000/700 ریال

بهروز رهبری فرد 000/000/750 ریال

داود فنایی 000/000/600 ریال

حسین کوهی 000/000/245 ریال



6- استقلال اهواز

داود حقی 000/000/200 ریال

اکرامی 000/000/160 ریال

تریشزی 000/000/380 ریال

سرآبادانی 000/000/215 ریال

مجتبی خورشیدی 000/000/50 ریال

حسن علی محجوب 000/000/200 ریال

مجتبی شیری 000/000/570 ریال



7- پیکان قزوین

روبرت مارکوسی 000/000/245 ریال



8- ابومسلم خراسان

محمدباقر احمدی 000/900/267 ریال

آندرانیک تیموریان 000/000/275 ریال

رضا مسلم زاده 000/000/135 ریال

رضا خرمالی 000/000/100 ریال

هادی برگی زر 000/666/496 ریال

یوسف مرادی 000/700/88 ریال

عرفان اولروم 000/000/300/1 ریال

حسین کریمی 000/000/200 ریال

خسرو منعمی 000/000/245 ریال

سعید چاه جویی 000/800/46 ریال

مهدی قیاسی 000/000/140 ریال

محمد مولانیا 000/000/130 ریال

ناصر غبیشاوی 000/000/320 ریال

مجید نامجو مطلق 000/000/99 ریال

باشگاه سپاهان اصفهان 000/000/120 ریال



لیگ دسته اول:

1- باشگاه ذغال سنگ کرمان

محمد نکویی 000/000/15 ریال



2- کوثر لرستان

روح اله محمد قربانی 000/000/750/87 ریال

باقر علیزاده 000/000/400 ریال

عباس کاظمیان 000/000/400 ریال



3- آرد گلستان

علی اسدی 000/000/40 ریال

سیداکبرپور موسوی 000/000/700 ریال



4- نساجی مازندران

علی آقابزرگ نژاد 000/000/103 ریال

باشگاه مازیران ساری 000/000/300 ریال

5- شموشک نوشهر

محمدعلی فلاح دار 810/641/48 ریال

6- راه آهن بافق

محسن زاهدی 000/000/74 ریال