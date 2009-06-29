8 تیم لیگ برتری و 6 دسته اولی تعلیق شدند/ انتشار ریز بدهی ها

شریفی در پایان نامه نوشت بدیهی است باشگاهها و یا افرادی که حسب مورد به پرداخت جریمه نقدی محکوم و تاکنون از اجرای رای ، استنکاف کرده اند هم مشمول مقررات فوق می شوند. البته در صورت پرداخت مطالبات از سوی باشگاهها ارائه اصل رسید به کپی کمیته انضباطی جهت محکومه شدن پرونده الزامی است.
مسلما موارد جدید نیز در کمیته انضباطی در حال رسیدگی می باشد که مبالغ اخذ نشده از باشگاه ها به عنوان بدهی، متعاقبا اعلام می شود
1- استقلال تهران
تئودور یونگ 83213 یوور
میثم بائو 000/000/148 ریال
باشگاه پاس همدان 20 درصد از کل قرارداد خسرو حیدری بابت انتقال به استقلال تهران
2- پاس همدان
مهدی خیری 000/000/140 ریال
3- راه آهن شهرری
علی نیکجو 000/000/640 ریال
داود مهابادی 000/000/400 ریال
4- صباباطری قم
سعید بیگی 000/000/600 ریال
یحیی گل محمدی 000/000/500 ریال
آلن آویچ 000/000/400 ریال
نناد تیمکوف 000/000/200 ریال
شاهین صمدیان 000/000/400 ریال
اسماعیل اردلان 000/000/40 ریال
5- پرسپولیس تهران
سمانه رضایی 000/000/40 ریال
حسین کعبی 000/000/450 ریال
ناصر ابراهیمی 000/000/240 ریال
فربد قلعه دار 000/750/156 ریال
مجید پروین 000/000/255 ریال
علیرضا نقیان 000/500/226 ریال
باشگاه سرخ پوشان 000/000/700 ریال
بهروز رهبری فرد 000/000/750 ریال
داود فنایی 000/000/600 ریال
حسین کوهی 000/000/245 ریال
6- استقلال اهواز
داود حقی 000/000/200 ریال
اکرامی 000/000/160 ریال
تریشزی 000/000/380 ریال
سرآبادانی 000/000/215 ریال
مجتبی خورشیدی 000/000/50 ریال
حسن علی محجوب 000/000/200 ریال
مجتبی شیری 000/000/570 ریال
7- پیکان قزوین
روبرت مارکوسی 000/000/245 ریال
8- ابومسلم خراسان
محمدباقر احمدی 000/900/267 ریال
آندرانیک تیموریان 000/000/275 ریال
رضا مسلم زاده 000/000/135 ریال
رضا خرمالی 000/000/100 ریال
هادی برگی زر 000/666/496 ریال
یوسف مرادی 000/700/88 ریال
عرفان اولروم 000/000/300/1 ریال
حسین کریمی 000/000/200 ریال
خسرو منعمی 000/000/245 ریال
سعید چاه جویی 000/800/46 ریال
مهدی قیاسی 000/000/140 ریال
محمد مولانیا 000/000/130 ریال
ناصر غبیشاوی 000/000/320 ریال
مجید نامجو مطلق 000/000/99 ریال
باشگاه سپاهان اصفهان 000/000/120 ریال
لیگ دسته اول:
1- باشگاه ذغال سنگ کرمان
محمد نکویی 000/000/15 ریال
2- کوثر لرستان
روح اله محمد قربانی 000/000/750/87 ریال
باقر علیزاده 000/000/400 ریال
عباس کاظمیان 000/000/400 ریال
3- آرد گلستان
علی اسدی 000/000/40 ریال
سیداکبرپور موسوی 000/000/700 ریال
4- نساجی مازندران
علی آقابزرگ نژاد 000/000/103 ریال
باشگاه مازیران ساری 000/000/300 ریال
5- شموشک نوشهر
محمدعلی فلاح دار 810/641/48 ریال
6- راه آهن بافق
محسن زاهدی 000/000/74 ریال
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