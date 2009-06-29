تیم ملی بوکس ایران به مسابقات ایتالیا اعزام نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جهانی بوکس آماتور سال 2009 از 10 تا 21 شهریور با حضور 100 کشور در میلان ایتالیا برگزار خواهد شد. این در حالی است که مسئولان فدراسیون بوکس قصد ندارند تیمی را به این رقابت ها اعزام کنند.

منوچهر مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میدان های جهانی جای تجربه اندوزی نیست. ما نمی توانیم در این رقابت ها موفق شویم برای همین تیمی را به ایتالیا اعزام نخواهیم کرد.

وی افزود: در نظر داریم به جای هزینه کردن در این رقابت ها، اردوهای مشترک با کشورهای ازبکستان، قزاقستان و روسیه برپا کنیم. بوکسورها با حضور در اردوهای برون مرزی، آبدیده می شوند. هدف ما موفقیت در بازی های آسیایی 2010 گوانگجو است و این اردوها به رشد سطح کیفی بازیکنان ما کمک می کند.

نایب رئیس فدراسیون بوکس در پایان با اشاره به استخدام مربیان خارجی افزود: تیم جوانان ما در رقابت های بوکس اوکراین شرکت کرده است. مسئولان فدراسیون بوکس با مربیانی از اوکراین و روسیه از این رقابت ها به کشور بازمی گردند. ما از میان این چهار مربی، دو مربی را برای هدایت تیم های جوانان و بزرگسالان انتخاب می کنیم.