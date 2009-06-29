برگزاری بازیهای آسیایی نوجوانان اهداف و شعارهای المپیک را زنده می کند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از سنگاپور، کیومرث هاشمی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در سنگاپور افزود: شعار المپیک قوی تر، سریع تر و بالاتر است. طی سالهای گذشته ورزشکاران از اهداف المپیک دور شده و نگاهی حرفه ای به ورزش داشتند.

وی ادامه داد: متاسفانه در ورزش شرایطی حاکم شده که اختلاف بین اهداف و شعارهای المپیک به وجود آمده است. برای برطرف کردن این مشکل و احیای شعارها و اهداف المپیک برگزاری بازیهای نوجوانان و جوانان جهان و همچنین مسابقات قاره ای تحت این عنوان در دستور کمیته بین المللی المپیک قرار گرفته است.

معاون فنی سازمان تربیت بدنی خاطرنشان کرد: در بازیهای آسیایی نوجوانان علاوه بر مسائل فنی به مسائل فرهنگی و آموزشی نیز توجه ویژه ای شده است و اینکه ورزشکاران چطور گرد هم جمع شده و برای فعالیت حرفه ای در آینده آماده شوند.

در این مسابقات آشنایی ورزشکاران با محیط مسابقات و اردوها، ارتباط آنها با رسانه ها و ... در اولویت قرار گرفته شده است.

وی با تاکید بر این موضوع که بخش فرهنگی و آموزشی در بازیهای آسیایی نوجوانان بسیار پررنگ است خاطرنشان کرد: مسئولان ورزش دنیا و آسیا به دنبال آن هستند که برای آینده سازان ورزش جهان به خوبی کار شود و آنها را از نظر فرهنگی برای آینده مهیا کنند.

مسئول کاروان اعزامی ایران به اولین دوره المپیک نوجوانان آسیا خاطرنشان کرد: بازیهای المپیک نوجوانان سال آینده با 25 رشته المپیکی در سنگاپور برگزار می شود و هر کشور با تعداد سهمیه مشخص در این مسابقات حضور می یابد. اولین دوره بازیهای آسیایی نوجوانان با 10 رشته ورزشی به صورت آموزشی برای کشور میزبان برگزار می شود که کاروان ایران نیز در 7 رشته با تعدادی ورزشکار به مصاف دیگر کشورهای آسیایی می رود.

وی ادامه داد: متاسفانه در این مسابقات رشته هایی چون تکواندو، کشتی، وزنه برداری و والیبال که نوجوانان کشورمان در جهان سرآمد دیگر کشورها هستند برگزار نمی شود بدون شک اگر این چند رشته ورزشی نیز برگزار می شد می توانستیم نتایجی مطلوب در سنگاپور به دست بیاوریم با این حال تلاش می کنیم در این مسابقات بهترین نتیجه را با همین 7 رشته ورزشی به دست بیاوریم.

کیومرث هاشمی در خاتمه تصریح کرد: مسابقات سنگاپور در رده سنی متفاوتی برگزار می شود و برخی از تیم ها برای اولین بار است که حضور در رقابتهایی در این سطح را تجربه می کنند. با این حال با برگزاری اردوها و تمریناتی مناسب تیم های خوبی برای شرکت در پیکارهای نوجوانان آسیا آماده شده اند که امیدواریم با نتایج مطلوب به کشور بازگردند.