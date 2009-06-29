  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۸ تیر ۱۳۸۸، ۹:۵۹

پس از گذشت 2 سال صورت می گیرد؛

آغاز دور جدید جلسات شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی

آغاز دور جدید جلسات شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حالی از برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار در این بانک خبرداد که این شورا بیش از دو سال است در بانک مرکزی جلسه ای برگزار نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با ریاست جمهوری اسلامی ایران ، جلسه شورای پول و اعتبار با ترکیب گذشته ، روز سه شنبه مورخ 16/4/88 در بانک مرکزی تشکیل می شود.

اهم موضوعات مطروحه در این جلسه تحولات سیاستهای پولی و اعتباری سال 1387 خواهد بود.

به گزارش مهر، شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تاسیس شده است.

این شورا وظایفی از قبیل مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور، تصویب آئین نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی، اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار‌نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود، را بر عهده دارد.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در تیرماه سال 86 به دلیل جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شورا های عالی، کارگروهی 6 نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و 5 وزیر را برای بررسی تغییر در 38 شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد و در نهایت شورای عالی اداری با استناد به گزارش این کارگروه، رای به ادغام 28 شورا که شورای پول و اعتبار نیز جزو آنها بود در 4 شورا داد.

سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 8 مهر ماه گذشته با حضور اکثریت اعضا تشیکل جلسه داد و تصویب کرد که 18 شورای عالی حذف و یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار، با حفظ اختیارات، وظایف و اعضا آنها کما فی السابق براساس قوانین ذی ربط تشکیل و اداره شوند.

در ادامه اواخر سال 87 بود که دولت تصمیم گرفت که جلسات شورای پول و اعتبار به جای بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار شود که این موضوع با انتقاد برخی کارشناسان مسایل بانکی، نمایندگان مجلس و حتی دادستان کل کشور مواجه شد.

حال بانک مرکزی رسما از موافقت رئیس جمهور با برگزاری جلسات رسمی شورای پول و اعتبار در این بانک خبرداده است.

کد مطلب 904169

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها