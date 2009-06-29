انجمن تعزیه ایرانیان پایگاه ثابت و مشخص ندارد

داوود فتحعلی بیگی رئیس هیئت مدیره انجمن تعزیه ایرانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حدود 4 سال است که انجمن تعزیه ایرانیان راه اندازی شده، هدف از راه اندازی این انجمن را اشاعه و حفظ تعزیه، سازماندهی شبیه خوانی و آموزش آن عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه این انجمن به صورت غیردولتی راه اندازی و فعال شده که برای کارهای ارزشمند یا باید از سوی دولت حمایت شود یا از سوی اشخاص، تصریح کرد: با توجه به گرانی مسکن و عدم درآمد حمایتی از سوی اشخاص وجود ندارد اما سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به عنوان نهادی دولتی موافقت کرده محلی برای انجمن خریداری تا محل ثابت فعالیتهای انجمن باشد.

رئیس هیئت مدیره انجمن تعزیه ایرانیان در ادامه یادآور شد: اما با تغییرات مدیریتی این سازمان، ادامه روند این موضوع مشخص نیست .

فتحعلی بیگی اعضای این انجمن را حدود 400 نفر خواند که شامل تعزیه خوان، تعزیه گردان، بانیان افتخاری و پژوهشگران تعزیه می شوند.

وی ابراز امیدواری کرد که بتوانند زمینه بیمه افرادی را که در این انجمن فعالیت دائمی دارند فراهم کرده و خدماتی به اعضا ارائه کنند.